國人年喝22億杯手搖飲！搶攻夏日飲品商機　銀行祭最高31%回饋　

根據經濟部統計顯示，國人平均每年喝出22億杯手搖飲，銀行也看準夏日飲料需求，台新銀行今（2）日就宣布，即日起至8月31日止，以街口支付綁定玫瑰系列信用卡，在Richart Life與街口支付領券，至指定的手搖飲料、咖啡店消費，可享有最高31%回饋，8月3日玫瑰節再加碼，完成指定任務，即可抽龜記1年份手搖暢飲。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據經濟部統計，台灣手搖飲店業2023年7月至2024年6月，年銷售額新台幣逾1322.14億元，若以每杯飲料60元計算，1年約可賣出22億杯手搖飲。台新銀行表示，以客戶生活場景為核心發展金融產品，才能落實有感服務，今年台新83玫瑰節也看準夏日飲料需求，攜手街口支付祭出涼夏飲品回饋，至8月31日於Richart Life App領取「應援暢飲加碼8.3%」優惠券，在街口支付綁定台新銀行玫瑰系列信用卡，國人熟悉的品牌如迷客夏、可不可熟成紅茶、清新福全、Coco都可等上萬家手搖飲店，以及上班族每天必須的咖啡，如星巴克、路易莎、玉津咖啡廳等皆享8.3%回饋。不僅如此，同慶台新83玫瑰節，街口支付也發起假日75折飲料快閃券活動，玫瑰系列卡友最高可拿31%回饋。此外，8月台新信用卡新戶透過指定連結申辦玫瑰Giving卡（限Mastercard），並任刷3筆，即享LINE POINTS共500點。日圓換匯變貴見0.2178元！銀行教戰赴日刷卡攻略 最高回饋24.8%金價衝上2458美元後回跌！專家仍看好漲勢 但建議回測這價位再追日圓驚現148！專家直指能否續升還有變數 這價位將是多空分界降息前鎖住高利！美元定存年息最高有10% 多家銀行也給超過5%