奧運羽球／戴資穎一身傷戰到最後！李智凱很感動：我也感同身受

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李智凱5月確定無緣奧運後，花了一些時間沉澱，這一屆奧運他在電視機前當觀眾，透露自己會熬夜看比賽，「體操大概2點是最後一場賽事，透過轉播為他們加油，希望他們有好的表現。這一段時間我陪著家人感受奧運氣氛，他們會問我相關的規則細節，國際賽事精彩刺激的戰況、技戰術等等，我就是用親身經驗去回答。」
在錯過奧運當下，李智凱當時曾說需要花時間沉澱，今天出席活動時，他透露自己心情上好多了，很開心能喊大家見面。上一屆東京奧運中華隊拿下2金4銀6銅，這一屆目前還沒有正式獎牌進帳（吳詩儀確定有牌），外界難免會有些失望，對此李智凱鼓勵大家，「我覺得這就是競技運動，沒有所謂好與壞，所有選手都是盡力去發揮，盡力而為是最重要的事情，大家都會戰到最後一刻。」期待球迷和粉絲能繼續為中華隊加油。
戴資穎最後一舞遺憾落幕 李智凱感同身受
日前戴資穎在小組賽遭到淘汰，個人奧運最後一舞落幕。身為過去中華隊戰友，李智凱說自己聽聞了小戴的故事，知道她有一些傷勢問題，他很感同身受，「身為運動員最怕運動傷害，但她不曾放棄，戰到最後一刻，我很感動。我自己也是一堆傷勢在身上，所以感受很深。」
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