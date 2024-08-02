台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

奧運羽球／戴資穎一身傷戰到最後！李智凱很感動：我也感同身受

▲台灣「鞍馬王子」李智凱今（2）日在活動上表示，自己對於小戴的故事感同身受，因為他也曾受運動傷害困擾，因此對小戴戰到最後一刻的心情很感動。（圖／記者黃建霖攝）
▲台灣「鞍馬王子」李智凱今（2）日在活動上表示，自己對於小戴的故事感同身受，因為他也曾受運動傷害困擾，因此對小戴戰到最後一刻的心情很感動。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

2024年巴黎奧運正如火如荼的進行中，本屆賽事產生讓許多人印象深刻的畫面，其中戴資穎在被淘汰後和好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）的感動一抱，讓不少粉絲都相當感動。台灣「鞍馬王子」李智凱今（2）日在活動上表示，自己對於小戴的故事感同身受，因為他也曾受運動傷害困擾，因此對小戴戰到最後一刻的心情很感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李智凱這一屆當觀眾　為中華隊加油

李智凱5月確定無緣奧運後，花了一些時間沉澱，這一屆奧運他在電視機前當觀眾，透露自己會熬夜看比賽，「體操大概2點是最後一場賽事，透過轉播為他們加油，希望他們有好的表現。這一段時間我陪著家人感受奧運氣氛，他們會問我相關的規則細節，國際賽事精彩刺激的戰況、技戰術等等，我就是用親身經驗去回答。」

在錯過奧運當下，李智凱當時曾說需要花時間沉澱，今天出席活動時，他透露自己心情上好多了，很開心能喊大家見面。上一屆東京奧運中華隊拿下2金4銀6銅，這一屆目前還沒有正式獎牌進帳（吳詩儀確定有牌），外界難免會有些失望，對此李智凱鼓勵大家，「我覺得這就是競技運動，沒有所謂好與壞，所有選手都是盡力去發揮，盡力而為是最重要的事情，大家都會戰到最後一刻。」期待球迷和粉絲能繼續為中華隊加油。

戴資穎最後一舞遺憾落幕　李智凱感同身受

日前戴資穎在小組賽遭到淘汰，個人奧運最後一舞落幕。身為過去中華隊戰友，李智凱說自己聽聞了小戴的故事，知道她有一些傷勢問題，他很感同身受，「身為運動員最怕運動傷害，但她不曾放棄，戰到最後一刻，我很感動。我自己也是一堆傷勢在身上，所以感受很深。」

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

揭露戴資穎生涯賺多少！2022年已是史上獎金王　退休爽過嶄新人生

戴資穎影響力有多大？「經濟艙事件」體育署長遭撤換　總統都道歉

戴資穎最後一舞謝幕！中華隊8/1最新戰績整理　奧運獎牌確定到手

奧運羽球／戴資穎、依瑟儂都哭了！賽後兩人大擁抱　最後一舞落幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生