郭富城就愛這一味！再度擔任美心月餅代言人　中秋跟著天王這樣過

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▲新包裝結合了神話故事特色，重現奔月嫦娥的動人姿態 。（圖／品牌提供）

▲美心月餅今年也特別推出低糖蛋黃蓮蓉月餅，以糖醇代替砂糖，無添加任何色素及防腐劑。（圖／品牌提供）

▲美心首創的「流心奶黃月餅」，也是中秋家家戶戶必備的經典滋味。（圖／品牌提供）

▲美心推出以復古雙反相機為造型的「小小兵系列」聯名款月餅，送禮、收藏兩相宜。（圖／品牌提供）

今年中秋節怎麼過？快點跟著天王郭富城的腳步！過去一直以暖爸形象著稱的郭富城，不久前才透露，希望中秋能休假跟家人一起團聚、吃月餅。 他今年也再度擔任美心月餅品牌全球代言人，用他一絲不苟和力求完美的形象，充分詮釋著美心的品牌精神。於這次代言的創意廣告宣傳照中，將美心月餅產品的獨特性，揉合多款色彩斑斕的3D 藝術圖像來詮釋。天王郭富城將美味從味覺延伸到視覺，強強聯手讓大家今年中秋能延續著多元創新風格，感受到雙重饗宴。美心月餅，願人人團圓，將心意和新意，以及對品質的堅持，注入每個精美月餅。提到經典，絕對就是「雙黃白蓮蓉月餅」及「雙黃蓮蓉月餅」。白蓮蓉細滑醇香，蛋黃蓮蓉甘醇香滑。這回的全新包裝，還結合了神話故事特色，重現奔月嫦娥的動人姿態。另外，考量現代人追求健康生活，美心月餅今年也特別推出低糖蛋黃蓮蓉月餅，以糖醇代替砂糖，無添加任何色素及防腐劑，讓整個月餅保留傳統風味之餘，含糖量又低於5%，好吃無負擔！美心首創的「流心奶黃月餅」，也是中秋家家戶戶必備的經典滋味。今年中秋流心系列也全面換上新包裝，包含「流心雙式」、「流心四式」、「香滑奶黃」及「盛意臻選奶黃」。不僅如此，更推出全新「流心黑松露奶黃月餅」，用你意想不到的黑松露香氣，搭配奶黃月餅，激盪出全新滋味。最後則是聯名系列，今年中秋，美心推出以復古雙反相機為造型的「小小兵系列」聯名款月餅，用活潑萌趣的Bob、Dave、Kevin、Stuart等人氣小小兵，讓中秋不管是送禮、自用，都多些趣味。此外，當打開燈並轉動手把，藏身6款投影片內的小小兵就會現身，收藏控千萬要手刀購入！即日起於美心官網、各大超商、超市、量販通路、網路購物平台，都已經陸續開始販售美心月餅。不管是經典美味，還是創意新品，以及富有收藏價值的聯名款，快跟著天王郭富城的腳步，來個創意又美味的中秋吧！