中國武漢地鐵施工釀地面塌陷！記者欲採訪反被質問：為何要報導？
中國湖北武漢江岸區昨（1）日發生地面塌陷，長約20公尺、寬約15公尺，導致周圍交通緊急實施管制，漢口火車站進出列車也受到影響。武漢地鐵表示，地面塌陷是因為施工時發生湧水湧砂險情造成，幸好現場無人員傷亡。不過，第一時間有記者採訪塌陷事故時，竟遭到工作人員反問「你們為什麼要報導武漢的事情？」引發中國網友熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，這起地面塌陷事故發生在昨日下午2點半左右，武漢地鐵表示是因為軌道施工時發生湧水湧砂險情，事後發已緊急啟動交通管制，並聯繫水、電、氣等管線網絡單位赴現場處置，並無造成人員傷亡或車輛受損，周邊建築也穩定無虞，對於造成附近民眾與商家不便，武漢地鐵表達歉意。
然而，長約20公尺、寬約15公尺的地面塌陷畫面觸目驚心，吸引許多媒體前往採訪，而總公司在深圳的《讀特新聞》記者也透露，昨日下午聯絡當地街道辦事處工作人員，想要了解現場狀況時，工作人員先是回答不了解情況，接著又質疑「深圳報業集團你為什麼要報導武漢的事情？」、「你覺得這種事情是可以隨意報導的嗎？這種事情不是說你可以報就可以報」。
《讀特新聞》這篇報導一出立即掀起中國網友熱議，紛紛在新聞下留言回覆說，「武漢控制輿論風險這塊還是有一手的」、「本地媒體不敢報本地的事情，不知道是不是一種悲哀」、「武漢水很深，不意外」、「照這工作人員的說法，中國媒體都不用報導外國的事了」、「當年新冠也是這麼控制輿論的嗎」、「不想負面消息見報，反正造成了更大的負面效應」。