郭書瑤剛睡醒自拍！上衣越來越開「險當眾走光」 她趕緊切掉畫面
34歲郭書瑤（瑤瑤）集日系童顏、E罩杯好身材於一身，出道17年影視歌三棲，挺過日前欠繳管理費風波，耍大牌疑雲也獲得澄清後，她回歸生活常軌。瑤瑤今（2）日公開一段準備上工的自拍影片，她還沒睡醒加上身體晃動，疑似沒察覺上衣逐漸敞開，差點發生走光事故，疑似後來發現才趕緊中斷拍攝。
記者楊穎軒／綜合報導
郭書瑤在IG限時動態上傳一支短片，長度約5秒鐘，可見今天凌晨5點多，她搭上公司安排的保母車，車程中，瑤瑤紀錄自己睡眼惺忪的模樣，不過身上的白色低胸服裝，似乎因為車子行進中大力搖晃，使得衣領越來越開，讓雙峰弧線忽隱忽現，讓人看得替她捏把冷汗。
而就在有可能春光外洩之際，郭書瑤按下暫停錄影鍵，影片立刻結束，對於一大早出門外頭還是一片漆黑，瑤瑤寫下：「我是誰？我在哪？天都還沒亮怎麼就起床坐車了？」
被爆拍戲使性子遭封殺 TVBS澄清絕無此事
日前，郭書瑤被工作人員爆料，拍攝TVBS電視劇《完全省錢戀愛手冊》期間，疑似對台詞不滿，對戲一半當眾蓋劇本，並露出微妙的表情，此外，瑤瑤還會常常抱怨、碎碎唸，由於愛使性子加上欠繳管理費、撕毀公告事件，形象大傷，電視台決定封殺，對此，TVBS鄭重澄清：「沒有此事，殺青後瑤瑤也有參與其他台內活動合作，封殺為不實謠言。」
郭書瑤經紀人則回應：「演員長時間拍戲，也承受很大的壓力，大部分都在討論如何讓角色更好，當然也沒辦法整天都嘻嘻哈哈的，但跟劇組氣氛都很好，目前跟台內的關係都很好，不過有任何意見我們都虛心接受。」