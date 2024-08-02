快訊／周子瑜確定單飛SOLO出道！JYP放行了　60秒神顏預告片曝光

郭書瑤剛睡醒自拍！上衣越來越開「險當眾走光」　她趕緊切掉畫面

▲郭書瑤剛睡醒自拍錄影，上衣越來越開差點走光，她趕緊切掉畫面。（圖／記者陳明中攝影）
▲郭書瑤剛睡醒自拍錄影，上衣越來越開差點走光，她趕緊切掉畫面。（圖／記者陳明中攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

34歲郭書瑤（瑤瑤）集日系童顏、E罩杯好身材於一身，出道17年影視歌三棲，挺過日前欠繳管理費風波，耍大牌疑雲也獲得澄清後，她回歸生活常軌。瑤瑤今（2）日公開一段準備上工的自拍影片，她還沒睡醒加上身體晃動，疑似沒察覺上衣逐漸敞開，差點發生走光事故，疑似後來發現才趕緊中斷拍攝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭書瑤在IG限時動態上傳一支短片，長度約5秒鐘，可見今天凌晨5點多，她搭上公司安排的保母車，車程中，瑤瑤紀錄自己睡眼惺忪的模樣，不過身上的白色低胸服裝，似乎因為車子行進中大力搖晃，使得衣領越來越開，讓雙峰弧線忽隱忽現，讓人看得替她捏把冷汗。

▲瑤瑤剛睡醒入鏡，鬆垮的V字領口大開，瀕臨走光邊緣。（圖／郭書瑤IG）
▲瑤瑤剛睡醒入鏡，鬆垮的V字領口大開，瀕臨走光邊緣。（圖／郭書瑤IG）
而就在有可能春光外洩之際，郭書瑤按下暫停錄影鍵，影片立刻結束，對於一大早出門外頭還是一片漆黑，瑤瑤寫下：「我是誰？我在哪？天都還沒亮怎麼就起床坐車了？」

被爆拍戲使性子遭封殺　TVBS澄清絕無此事

日前，郭書瑤被工作人員爆料，拍攝TVBS電視劇《完全省錢戀愛手冊》期間，疑似對台詞不滿，對戲一半當眾蓋劇本，並露出微妙的表情，此外，瑤瑤還會常常抱怨、碎碎唸，由於愛使性子加上欠繳管理費、撕毀公告事件，形象大傷，電視台決定封殺，對此，TVBS鄭重澄清：「沒有此事，殺青後瑤瑤也有參與其他台內活動合作，封殺為不實謠言。」

郭書瑤經紀人則回應：「演員長時間拍戲，也承受很大的壓力，大部分都在討論如何讓角色更好，當然也沒辦法整天都嘻嘻哈哈的，但跟劇組氣氛都很好，目前跟台內的關係都很好，不過有任何意見我們都虛心接受。」

▲郭書瑤傳出拍《完全省錢戀愛手冊》態度不佳，因此遭TVBS封殺。（圖／TVBS提供）
▲郭書瑤（右）傳出拍《完全省錢戀愛手冊》態度不佳，因此遭TVBS封殺，不過被電視台否認。（圖／TVBS提供）

快訊／郭書瑤撕爛公告被控惡鄰居　公開道歉了：已深深自我檢討

郭書瑤爆拍戲「甩態蓋劇本」！當場碎念抱怨態度差　傳遭TVBS封殺

郭書瑤露E級深溝、小蠻腰現身！自曝感情狀況：下個月要離開台灣

看戴資穎廝殺一半！熱情男大吼「小戴妳最美」　竟是超紅YouTuber

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選