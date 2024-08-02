56歲「浩南哥」鄭伊健要來了！11月首度到高雄開唱　近況曝光

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以歌手、演員多元身份活躍演藝圈的鄭伊健，最知名的電影包括《極速傳說》及《古惑仔》系列電影，尤其《古惑仔》的「陳浩南」一角讓他紅遍全亞洲，更是許多港片迷心目中的永遠的不敗男神。由於出演眾多經典電影，他演唱的主題曲也首首成為經典，舉凡KTV必唱的經典廣東歌〈極速〉、古惑仔系列的〈友情歲月〉及〈甘心替代你〉以及動人情歌〈一生愛你一個〉等，都備受歌迷喜愛，也累積許多台灣粉絲追捧。
在香港開過多次巡迴演唱會的鄭伊健，這些年在台粉聲聲喚下終於敲碗成功，趁著這次巡迴演唱會啟航，同時宣布將於11月23日站上高雄巨蛋，舉辦個人首次在台灣的演唱會。對此，他也說「 我會盡力做好這個演唱會， 大家應該很久沒有聽廣東歌吧！」得知自己的歌〈極速〉在台灣KTV仍是大家點播的「最愛」，鄭伊健開心笑說，「每次演唱會都看到台下的觀眾聽到這首歌都會很嗨！很感謝台灣的朋友直至現在還喜歡〈極速〉，屆時大家來演唱會一起大合唱吧！」
而首次來台開唱就選定高雄巨蛋場地，鄭伊健難掩興奮地表示，「期待能在高雄巨蛋與大家見面！」提及對於高雄的印象，他透露，「曾到高雄做過唱片宣傳、電影宣傳及跨年活動，每次時間都很短暫，希望這次趁著開唱，能有時間到高雄拜訪一些藝文建築。」而愛吃美食小吃的他更提到，「我知道高雄靠近海港，有很多新鮮的海鮮，想趁這個機會去品嘗。」鄭伊健也不忘請歌迷推薦好吃的美食，「希望台灣歌迷介紹我好吃的小吃，屆時一到高雄就要好好地大快朵頤美食！」
而這次演唱會的造型，可以看到鄭伊健仍留著一頭經典的長髮，雖然臉上多了一些歲月的痕跡，不過仍不減帥氣，站在舞台上依舊閃耀，完全沒有被時間打倒。鄭伊健演唱會門票將於8月8日在KKTIX及FAMIPORT上開賣，票價分別是4800元、4200元、3800元、3200元、2800元、2200元、1800元、800元。