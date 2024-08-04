今日來講股／台股跌千點創史上之最　分析師提醒恐震盪到8月中

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觀察三大法人2日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超966.59億元，創下史上賣超金額最高紀錄；投信「連23買」，今日買超115.14億元；自營商（自行買賣）「連7賣」賣超121.79億元，合計三大法人賣超973.24億。
摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，上周五不只台股重摔，就連亞股也全倒，他認為台股暴跌有2大原因，首先是融資多殺多的關係，造成跌幅一發不可收拾，另一個是市場信心不足！主要是日前美國公布7月ISM製造採購經理人指數低於市場預期，表示經濟沒有想像中好，理論上9月降息機率就會往上提，但市場擔心的是「經濟真的有衰退疑慮」。
鐘崑禎表示，就是因為市場擔心「經濟真的有衰退疑慮」，導致很多科技股受到衰退預期心理影響而大跌，「利多解讀為利空」因而造成全球股市震盪。他認為台股以及權值股幾乎都是超跌了，不認為基本面或是產業面真的不好，但市場恐慌情緒蔓延應該還會延續到新一週。
鐘崑禎認為，下周可能還是會有震盪，因為企業第二季財報將陸續出爐，再加上近期美國消費性電子產業公司財報陸續出爐，普遍都是第二季表現相對較差，進而影響台廠供應鏈，他認為台股震盪可能要到8月15日財報通通出爐後，才會相對穩定，建議想要低接的投資人得留意財報的影響，並等到8月15過後再進場低接才比較安全。
至於族群部分，還是建議半導體上游的AI晶片相關，因為像是超微的財報顯示需求與獲利都不錯，另外台積電3奈米先進製程設備廠，或是邏輯晶片、雲端伺服器都可去做留意。針對搶短線的投資人，則建議目光轉向蘋果，因為蘋果財報出爐，是少數消費性電子族群中第二季營收亮眼的，同時公司也預估iPhone 16銷量會不錯，因此蘋概股可多留意。
至於想抱一季、半年或更久的長線投資人，絕對還是首選權值股，如台積電、鴻海、聯發科、廣達等，目前都是明顯超跌的狀況，小資族可從零股著手，四大權值股都可以買，或是入手高股息ETF都不失為一個好選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。