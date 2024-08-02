麥當勞薯條「台灣1吃法」衝擊日本人！全場秒認：從小到大都這樣
「第一次看到台灣人的吃法時候衝擊很大。」日籍網紅「日本人的歐吉桑」昨（1）日在臉書粉專透露，他偶爾會看到台灣人吃麥當勞薯條時，會將番茄醬直接擠在餐盤紙上，再用薯條沾番茄醬來吃，這個吃法會讓很多日本人感到驚訝，因為日本麥當勞是盒裝番茄醬。貼文一出，釣出許多台灣網友認證，這是從小到大的吃法，「在台灣很正常啊。」
記者賴禹妡／綜合報導
居住在台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」昨日在臉書粉專發文，他偶爾會看到台灣人在吃麥當勞薯條時，竟會將番茄醬直接擠在餐盤紙上，再用薯條沾來吃，讓他忍不住喊：「直接放在紙上面的吃法應該會令很多日本人驚訝吧。」
「日本人的歐吉桑」透露，在日本麥當勞，番茄醬是盒裝的，並且需要向店員要求，才會提供給顧客，這也讓他好奇，吃麥當勞薯條將番茄醬擠在餐盤紙上的做法，「這是不是台灣人的正常吃法？」
貼文一出，台灣網友們紛紛有感直呼，「從小到大都是這樣吃的XD，後來才改成擠在漢堡的紙盒裡」、「小時候會，長大後知道油墨的危險（？）就擠在漢堡盒或衛生紙上」、「這樣吃30幾年了⋯在台灣很正常啊」。
而根據文具業者「iPaper」曾在臉書粉專指出，麥當勞用餐底紙使用的油墨為SOY INK（環保大豆油墨），油墨中所使用的比例中達到環保標準，雖不一定沒有含有害人體物質，但會在標準內。不過，他仍建議番茄醬不要擠在紙上有印刷的部分，可以減少吃到油墨的機會。