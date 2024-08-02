陳揮文開地圖砲狂嗆藍營！再點羅智強 對陳雪生、傅崐萁性騷雙標
資深媒體人陳揮文點名國民黨立委王鴻薇和國民黨台北市議員李明賢，上政論節目都幫涉貪的新竹市前市長高虹安喊冤，鏡頭外卻狂罵高虹安這種雙面人行徑讓他覺得很噁心。王鴻薇回擊，但陳揮文不理會，加碼再點名國民黨立委羅智強，對性騷案的態度明顯雙標。
記者何哲欣／台北報導
王鴻薇今在臉書否認自己有雙重標準，「我還記得陳揮文當時問我一句話「那你在節目怎麼不說」，我回答「我的立場就是質疑司法的公平性和不能雙標」。請問一下，這樣的談話有什麼問題，陳大媒體人的噁心標準是什麼？他是覺得質疑司法的公平就很噁心嗎？媒體不監督有權力的司法，天天去罵在野黨嗎？」
陳揮文再回應，「任何政黨、政客，或社經地位相對比較低的媒體人、評論員、名嘴，有沒有雙標？不是誰說了算。社會自有XX。很抱歉，我就不OO了，週六週日，適合打電動追劇，謝謝。」
但陳揮文卻貼出一張圖片，圖為總統府新公佈的資政顏志發涉嫌性騷，羅智強批總統賴清德對性騷零容忍的態度高升，陳揮文則質疑，國民黨內同樣有立委陳雪生、傅崐萁、鄭正鈐涉性騷。有網友留言加碼，深藍的資深媒體人朱學恒、朱凱翔，也一樣曾涉性騷。