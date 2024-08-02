台灣米其林明年變6都！李孟諺證實了 官方保密：這2縣市最有機會
「2024台灣美食展」今天開幕，交通部長李孟諺致詞時透露，台灣的米其林指南評鑑目前只有4個縣市，已確定可再增加2個縣市，觀光署長周永暉補充說道就是明年，但是究竟是哪兩個縣市，細節卻未說明，僅回覆「米其林都會保密，不透露到底是哪兩個縣市被納入。」
記者葉盛耀/綜合報導
交通部長李孟諺在美食展開幕典禮致詞時提到，米其林已同意台灣再增加2個縣市，未來希望每個縣市都能納入評比，讓台灣美食能揚名世界，讓美食成為台灣觀光代名詞。李孟諺也提到，這幾年觀光署與米其林合作，台灣米其林星級餐廳共摘下241顆星；另外目前米其林必比登推薦的餐廳共有560幾家。
觀光署長周永暉也補充說明，明年台灣米其林評比會再增加2個縣市，但米其林在評比前，不會告知是哪2個縣市。不過業界都在討論，較有可能的是，同樣隸屬台灣六都中的新北市與桃園市。
《米其林指南》於2018年引進台灣，台北市是台灣首個被列入評比的城市，隨後2020年增加台中市，2022年又加入台南市及高雄市。
《2024台灣米其林指南2024》發布會將於8月27日在台北舉行，今年台灣納入評鑑的縣市仍是台北市、台中市、台南市及高雄市，當天將揭曉獲得一星～三星的餐廳，另有入選餐廳。至於必比登推介部分，通常會是在發佈會前一週，今年則是8月20日，將透過新聞稿及網站與App的文章公布。