台股大跌1004點！新台幣爆量小貶收32.817元 但仍是亞幣第二弱
台股終場下跌1004.01點，跌幅4.43%，不僅創下史上收盤首次跌千點之多，亦史上最大跌點，收在21638.09點，新台幣兌美元今（2）日也貶回「32.8」字頭，盤中一度下探32.887元，重貶1.25角，終場貶幅收斂，僅小貶5.5分，收在32.817元，不過，光台北外匯經紀公司成交量就有18.02億美元。
記者顏真真／台北報導
觀察3大法人今日籌碼動向，今日外資由買轉賣，在台股賣超966.59億元，創下史上賣超金額最高紀錄，投信則連23買，今日買超115.14億元，而自營商連7賣，賣超台股121.79億元，合計3大法人賣超973.24億。
就國際匯市來看，根據央行最新統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元貶值0.05%，但新台幣兌美元今日終場則貶值了5.5分，收32.817元，單日貶值0.17%，也是亞幣第二弱，第一弱的是韓元，今日也貶值了0.26%。
至於其他亞幣兌美元則都呈現升值，其中日圓升最多，單日升值了0.44%，人民幣也升值了0.4%，新加坡幣也升了0.33%，越南幣亦升值0.02%，而歐元也升值0.01%。