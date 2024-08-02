木藝結合建築帶動房地產業　宜雄「阿嬤ㄟ厝」微電影開鏡

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「阿嬤ㄟ厝」微電影特別邀請到國民阿嬤「滿嬌姨」主演，滿嬌姨演藝資歷豐富，她自然又真摯的演技，令大家印象深刻及喜愛，其他演員包括夏天、謝騰進、謝濟真、敏敏、吳政澔、宋亞倫、陳相甫也都出席開鏡記者會。
開鏡典禮更特別邀請孫瑜到場演唱「阿嬤ㄟ厝」主題曲，展現她的好歌喉及高人氣，也帶動全場氣氛。另外，擔綱「阿嬤ㄟ厝」微電影主題曲音樂創作的李姿慧，也在記者會現場展現高超的大提琴演奏技巧。
宜雄建設表示，宜雄建築領先同業，提出「YS 機能宅」未來建築準則，打造的每一棟建築，都是符合未來趨勢的理想家園，這是宜雄的自我堅持，也是對每位主人的深摯承諾。宜雄建設深耕大桃園地區二十多年，董事長賴森源從基層出身，對於工務細節特別注重，跟隨時代腳步，近年也開始關注永續經營和ESG，建案社區引進檜木元素，將原木融入建案，和大自然共榮，讓建築不僅僅只是沒有感情的建築材料。
目前正進行中的「宜雄盛筵」 ，是桃園第一個公民營合作的都更案，地理位置極佳，基地前有火車站，後有藝文特區，走路就到捷運站，未來將結合桃園市立圖書館 、U bike站，成為桃園中正路站前商圈舊市區少見擁有完整生活機能、鄰近綠線G08站的建案。