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木藝結合建築帶動房地產業　宜雄「阿嬤ㄟ厝」微電影開鏡

▲「阿嬤ㄟ厝」微電影開鏡典禮。（圖／華軒創意文化提供）
▲「阿嬤ㄟ厝」微電影開鏡典禮。（圖／華軒創意文化提供）

記者陳美嘉／綜合報導

「阿嬤ㄟ厝」微電影正式開鏡，宜雄建設董事長賴森源表示，這次籌拍「阿嬤ㄟ厝」微電影，除了弘揚孝道，強調親情陪伴的重要性，也展現勤儉、認真、打拼、誠實的宜雄精神，透過微電影傳達宜雄建設的核心價值，推廣宜雄建設傳承傳統木藝的文化，讓在地木藝產業鏈走上復甦與蛻變之路。

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賴森源指出，目前宜雄正跳脫傳統建築物僅作為商品的思維，並領先同業融入「木藝」元素。未來，將引進更多創新的建材與設計，讓承購戶感到入主宜雄建築與眾不同的光榮，讓建築延續生命力和價值，傳承木藝文化，讓房屋具有溫馨感，進而帶動建設產業。

▲參與「阿嬤ㄟ厝」微電影演出的敏敏(左)與謝騰進(右)。（圖／華軒創意文化提供）
▲參與「阿嬤ㄟ厝」微電影演出的敏敏(左)與謝騰進(右)。（圖／華軒創意文化提供）
「阿嬤ㄟ厝」微電影特別邀請到國民阿嬤「滿嬌姨」主演，滿嬌姨演藝資歷豐富，她自然又真摯的演技，令大家印象深刻及喜愛，其他演員包括夏天、謝騰進、謝濟真、敏敏、吳政澔、宋亞倫、陳相甫也都出席開鏡記者會。

開鏡典禮更特別邀請孫瑜到場演唱「阿嬤ㄟ厝」主題曲，展現她的好歌喉及高人氣，也帶動全場氣氛。另外，擔綱「阿嬤ㄟ厝」微電影主題曲音樂創作的李姿慧，也在記者會現場展現高超的大提琴演奏技巧。

宜雄建設表示，宜雄建築領先同業，提出「YS 機能宅」未來建築準則，打造的每一棟建築，都是符合未來趨勢的理想家園，這是宜雄的自我堅持，也是對每位主人的深摯承諾。宜雄建設深耕大桃園地區二十多年，董事長賴森源從基層出身，對於工務細節特別注重，跟隨時代腳步，近年也開始關注永續經營和ESG，建案社區引進檜木元素，將原木融入建案，和大自然共榮，讓建築不僅僅只是沒有感情的建築材料。

目前正進行中的「宜雄盛筵」 ，是桃園第一個公民營合作的都更案，地理位置極佳，基地前有火車站，後有藝文特區，走路就到捷運站，未來將結合桃園市立圖書館 、U bike站，成為桃園中正路站前商圈舊市區少見擁有完整生活機能、鄰近綠線G08站的建案。

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