ITZY申留真曬自拍遭嗆：打點肉毒！作曲人刪留言神隱 結局超傻眼
近日才來台灣開演唱會的韓國女團ITZY成員申留真，日前在社群平台上PO出日常照片後，作曲家Friday（姜正勳）竟到貼文下叫申留真做醫美，疑似諷刺她的長相，此言一出也立刻被粉絲出征，遭炎上後的Friday雖然刪除留言、關閉個人社群平台的留言功能，但仍未出面道歉，最後居然還是申留真自己出面「擦屁股」替他澄清、緩解粉絲的憤怒。
記者史平旭／綜合報導
平時在IG上分享生活的ITZY成員申留真，時常曬出超近距離的大臉美照，幾乎成為她的招牌拍照風格，深受粉絲喜愛。沒想到她近日發布的最新貼文引起軒然大波，曾為ITZY創作過〈DALLA DALLA〉、〈Wannabe〉、〈LOCO〉等多首經典歌曲的音樂製作人Friday，竟跑到她發文底下回覆：「留真啊，打點肉毒桿菌吧！」似乎是在暗諷申留真的臉部狀態，引發粉絲的不滿，更有人跑去Friday的IG下砲轟對方，看到局面越演越烈的Friday隨即刪除留言，並關閉自己貼文的留言功能。
只是爭議至今3日過去，Friday仍未作出任何回應，被罵的申留真卻出面解釋Friday其實是想誇自己很漂亮，但又不好意思說出口，所以才「開個玩笑」，並表示對方已經親自向自己道歉，企圖平息粉絲的怒火。只是粉絲對這個說詞並不買帳，反而更加生氣最後為什麼是被酸的申留真出面道歉。