特企／2024台灣美食展　交通部觀光署邀您遊臺灣樂享「台玩味」

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「台玩味」主題館透過美食結合遊程概念，分為「北北基宜」、「桃竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」、「高屏」、「花東」、「金馬澎」7大區域規劃，介紹該區特色景點及美食，並拍攝成影片於「台玩味」主題館展示，讓大家邊玩邊品味臺灣多樣充滿區域特色美食文化。
來到「台玩味」主題館，不但有專業廚師料理及美食講座分享，還有一系列特色體驗活動，4天美食展期間「廚藝教室」及舞台區各分別規劃16場活動，「廚藝教室」由專業廚師現場進行美食手作教學，帶民眾輕鬆學會道地料理，感受臺灣在地好滋味；「舞台區」則有美食達人跟民眾進行美食交流。另外，喜愛喔熊的熊粉們千萬不能錯過，每日上午10點30分，喔熊組長都會在舞台區跟大家見面。
觀光署周永暉署長表示2024台灣美食展以筷子來展現台味引客為主題，在館內還設有「筷閃店」，特別介紹「筷歷史」外，還有趣味的「筷捷手」遊戲，邀請民眾用筷子夾乒乓球，時間內完成設定球數就送精美小禮物。觀光署為了提倡環保及永續，展區內活動將不使用一次性免洗餐具，現場手作餐食可自行食用完畢或自備循環餐盒帶走；展館活動中延續永續的理念，精美禮品包含有環保筷、永續食物袋及折疊保鮮盒，想要獲獎的民眾，只要參加互動遊戲、有獎徵答或於「台玩味」主題館內拍照打卡，就可以將禮物帶回家，鼓勵民眾活動後仍持續使用環保餐具及器皿，為「永續愛地球」盡一份心力。