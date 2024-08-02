吳俊偉連2戰關門砸鍋！兄弟終結者換人當 王建民：讓他休息一下
中信兄弟終結者「小黑」吳俊偉，最近連2場比賽在最後一局登板，都沒能完成關門，合計0.3局的投球，就被狂敲8支安打，丟掉8分自責失分，並讓球隊吞下2連敗。今（2）日賽前練習，兄弟投手教練王建民受訪表示，想讓吳俊偉休息一下，所以會先由呂彥青扛下終結者的位置，而吳俊偉登板後援的時間，則會視比賽狀況再調整。
記者林之越/綜合報導
王建民點出問題 呂彥青接替終結者
7月28日的比賽，兄弟在9局取得4：2的領先，吳俊偉上場關門，卻接連遭到林子偉、林立砲轟，最終以5：4遭到樂天逆轉擊敗。緊接著7月31日的比賽，兄弟同樣握有2分領先，吳俊偉登板卻又再度砸鍋，單局被狂敲5支安打失5分，讓球隊連續2場遭到逆轉。
對此，王建民點出問題：「現在就是要先把他的角度找回來，控球沒問題，但是身體、動作上要做一些調整。」並且透露，會讓吳俊偉休息一下，改由近況穩定的呂彥青接任。關於吳俊偉目前的定位，王建民回應：「可能會考慮讓他放在6到8局，先看一下比賽的狀況，還有對方棒次去調整。」
另一方面，總教練平野惠一為吳俊偉緩頰，表示：「終結者一整年要面對太多比賽了，不可能每一場都救援成功，一定會有失敗的時候，畢竟他也還很年輕，這是他必須克服的問題，教練團也會幫助他突破困境。」