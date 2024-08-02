奧運桌球／林昀儒比賽狂摸桌子！一票人不解 專家解答：影響巨大
巴黎奧運正在如火如荼地展開各類項目賽程，而在桌球項目中，林昀儒、鄭怡靜昨（1）日皆止步8強，但接下來還有男團、女團賽，將分別在8月5日、6日開打。而林昀儒在比賽時，有網友好奇為何他會一直伸手摸桌子各個角落，這個舉動背後意義是什麼？對此，前中央大學校隊乙組球員解答，打桌球時摸桌子除了可以擦手汗，也能緩和情緒，將自己打球的節奏穩定住。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在社群平台Threads上發文，他表示在看奧運桌球比賽時，發現林昀儒、鄭怡靜等選手在比賽過程中，都會一直用手摸桌子各個角落，且次數相當頻繁，讓他好奇問：「這是有什麼意義嗎？有人可以解惑一下嗎？」
對此，不少網友猜測，「我還以為是桌上有細微的灰塵，需要用手撥一撥以免影響球的路線」、「桌子一直被打擊需要安撫」。也有人指出，「在擦手汗，在靠近網子的角落擦的話就不容易影響到球，所以大多數選手都選擇在網子前的角落擦手汗，不直接拿毛巾擦是因為規則有明定只有雙方比數總和為6的倍數的時候才能夠拿毛巾擦汗。」
而《NOWnews今日新聞》實際訪問前中央大學校隊乙組球員，他表示由於桌球比賽每得6分球或決勝局交換位置時，才有短暫的時間用毛巾擦汗，而手汗會影響握拍手感，需要透過吹手或將手汗抹在球桌上才能正常發揮。
該名球員透露，比賽時通常會在靠近網子的桌面上擦手汗，避免球反彈的路徑受影響。另外，摸球桌也有緩和情緒的作用，可以把自己的節奏穩定好。