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奧運桌球／林昀儒比賽狂摸桌子！一票人不解　專家解答：影響巨大

▲林昀儒在巴黎奧運男單取得2連勝，順利挺進男單16強，不幸止步8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒在巴黎奧運男單取得2連勝，順利挺進男單16強，不幸止步8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

巴黎奧運正在如火如荼地展開各類項目賽程，而在桌球項目中，林昀儒、鄭怡靜昨（1）日皆止步8強，但接下來還有男團、女團賽，將分別在8月5日、6日開打。而林昀儒在比賽時，有網友好奇為何他會一直伸手摸桌子各個角落，這個舉動背後意義是什麼？對此，前中央大學校隊乙組球員解答，打桌球時摸桌子除了可以擦手汗，也能緩和情緒，將自己打球的節奏穩定住。

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一名網友近日在社群平台Threads上發文，他表示在看奧運桌球比賽時，發現林昀儒、鄭怡靜等選手在比賽過程中，都會一直用手摸桌子各個角落，且次數相當頻繁，讓他好奇問：「這是有什麼意義嗎？有人可以解惑一下嗎？」

▲台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒以總局數4：0橫掃Jorgic，順利晉級男單8強，後續將要交手地主好手Felix Lebrun。而Lebrun稍早則是表示，自己目前只專注在備戰8強賽事，暫時不去考慮對手是誰。（圖／美聯社／達志影像）
▲桌球好手林昀儒1日在巴黎奧運桌球男單8強賽中，敗給法國選手勒布倫，無緣晉級4強。（圖／美聯社／達志影像）
對此，不少網友猜測，「我還以為是桌上有細微的灰塵，需要用手撥一撥以免影響球的路線」、「桌子一直被打擊需要安撫」。也有人指出，「在擦手汗，在靠近網子的角落擦的話就不容易影響到球，所以大多數選手都選擇在網子前的角落擦手汗，不直接拿毛巾擦是因為規則有明定只有雙方比數總和為6的倍數的時候才能夠拿毛巾擦汗。」

而《NOWnews今日新聞》實際訪問前中央大學校隊乙組球員，他表示由於桌球比賽每得6分球或決勝局交換位置時，才有短暫的時間用毛巾擦汗，而手汗會影響握拍手感，需要透過吹手或將手汗抹在球桌上才能正常發揮。

▲2024年巴黎奧運桌球單打項目，我國球員目前所有賽程已經落幕，在男子單打8強賽林昀儒3：4輸球，之後的女子單打8強鄭怡靜也以0：4不敵中國大陸球后孫穎莎。賽後她感性發文，除了感謝支持自己的人，也表示會化失利為養分，「不會再讓自己打敗自己」。（圖／中華奧會提供）
▲2024年巴黎奧運桌球項目，中華隊球員鄭怡靜女子單打8強賽以0：4不敵中國球后孫穎莎。（圖／中華奧會提供）
該名球員透露，比賽時通常會在靠近網子的桌面上擦手汗，避免球反彈的路徑受影響。另外，摸球桌也有緩和情緒的作用，可以把自己的節奏穩定好。

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