奧運羽球漏網鏡頭／李洋贏球「滾到對面」笑死 麟洋配躺贏照集合
台灣羽球最強男雙CP「麟洋配」昨（1）以直落2打敗泰國對手晉級4強，現場觀賽的台灣球迷直擊，李洋在贏球瞬間竟然「原地消失」，笑說：「沒有想過李洋贏球會滾到對面，整個拍不到XDD」別怪好搭檔王齊麟不救，當時他太開心了，正忙著跪地、頭抵著球場地板猛搥，逗趣畫面全被拍下，4.2萬人朝聖，粉絲們紛紛分享麟洋配各式「躺贏」截圖，一定要收藏。
記者徐銘穗/綜合報導
戴資穎鐵粉昨夜在Threads上，分享奧運羽球男雙麟洋配對泰國組合8強賽，最後得分點王齊麟發球回擊後，原站在後位的李洋衝上前反擊，拍下致勝得分後，整個人興奮跪地，但因稍早擊球的衝擊力道仍在，他整個人先是跪著華麗側轉360度，再雙腳朝天往後仰，一貫流暢動作後，當著裁判的面，彷彿剛剛沒發生「滾到對面」般，走向王齊麟。
影片中，可見贏球瞬間，王齊麟也開心到跪了，激動地用頭抵著奧運羽球賽場的綠色地板，右手連擊地板，「可能根本沒發現另一半曾經滾到對面了」。漏網鏡頭引發討論，不少網友補充該瞬間的各種角度畫面，笑說，「從躺著贏變滾著贏」，大讚「李洋有搞笑體質」、「麟洋歡樂組」，還有人推測，未來羽球規則可能會多一個「不準躺下跟滾走」。
「麟洋配」今（2）傍晚6點，奧運羽球男雙4強賽打開，大家一起幫麟洋配加油！也可以期待李洋、王齊麟精采的表現與更多有趣的互動畫面。
■本文影片經Kelly Chen（Threads帳號kelly51633）授權引用。原始影片出處請點此