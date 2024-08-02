藥妝店拍到水蛇腰正妹！一看居然是大咖偶像劇女神 曾經一脫成名
34歲邵雨薇7年前以驚悚國片《樓下的房客》一脫成名，而後演出神幻大戲《天巡者》、電影《我的麻吉4個鬼》和影集《商魂》等，加上和吳慷仁如偶像劇般的戀情，話題幾乎不曾間斷。邵雨薇近日分享一支逛藥妝店的短片，即便有刻意偽裝，但纖細蜂腰仍相當引人注目，吸引3.4萬人按讚、瀏覽。
記者楊穎軒／綜合報導
邵雨薇在IG上傳一段影片，看似在知名連鎖藥妝店，她將鴨舌潮帽壓低，略施脂粉，低著頭滑手機，掌鏡人不時拍到她精緻的臉蛋，有趣的是邵雨薇後方有她代言的保養品廣告看板，友人邊拍邊說：「小姐，妳長得好像那個人！」邵雨薇抬頭望一眼，立刻表示同意，「跟我長得很像！」
貼文發布後，大批網友留言：「真的好像廣告牆上那個女神喔」、「好想遇到喔」、「本人更美」、「我比較喜歡戴帽子的」、「正到沒天理」、「野生、正版一樣美」、「雨薇微服出巡了」、「不像就有問題了啦，農曆七月還沒到餒」、「美女遇到美女」、「都沒有人發現嗎？」
招牌挺鼻被質疑有加工 邵雨薇公開幼年照自清
擁有一張盛世美顏的邵雨薇，招牌挺鼻曾經被質疑有加工過，本人3年前公開一張幼年時期和父親合照，無奈地說：「每次被說鼻子是整的我都想笑，澄清那麼多次還是有人說，老爸，都是你害的啦，鼻子長得這麼好，害我像到你。」照片中的小雨薇，頂著妹妹頭瀏海，小巧臉蛋有著水汪汪大眼、櫻桃小嘴、尖下巴及堅挺鼻子，與一旁的父親如同個模子印出來，十分可愛。