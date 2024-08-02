富貴險中求！台股加速趕底 靜待主流股回神、低接績優台股基金
台股今（2）日上演超級大怒神，盤中重挫1000點上下，創下台股史上最大單日跌點，在外資空單持續增加下，目前大盤利空加速測底，投資人如果想富貴險中求，專家認為，「景氣亮首顆紅燈」是關鍵時刻，根據歷史統計，當台股「首度出現紅燈後」之3個月、6個月平均報酬率為2.73%、2.99%，尤其目前市場擔憂美國景氣陷入衰退、降息利多轉為利空，造錢加權指數大漲大跌，大盤進入震盪磨底期，中長線投資人無須過度悲觀，建議趁大盤回檔修正下，從中挑選績優台股基金分批佈局，透過投資團隊主動操作，可以穩步建倉，做到富貴險中求。
記者許家禎／台北報導
新光台灣富貴基金經理人陳郁翔表示，台股利空加速測底，可以觀察哪些類股被錯殺，或哪些族群止跌後，仍有布局機會？目前第一線走訪企業基本面發現，第三季至第四季仍看好先進製程、AI零組件，領頭羊廠商目前接單狀況仍佳，目前看來，台股2025、2026未來兩年，僅有AI維持高成長態勢，其他產業訂單能見度不高，或處於景氣復甦等待期。
陳郁翔分析，台股具備AI、先進製程相關題材的公司，AI營運並無轉弱，投資人也許會擔心AI泡沫化問題，但真正該擔心是未來企業不積極投入AI，才是代表AI在產業界沒有未來，但台積電日前法說會上指出，未來公司將持續擴產AI先進製程封裝領域的產能，顯示台積電受惠企業訂單能見度欲小不易。
因此AI、先進製程族群仍是接下來台股投資亮點，預估從今年第三季開始，才是台股AI相關產業回歸基本面，股價有機會表現的時機，因此，目前不看空台股，短線修正應該逢低買進，或選擇績優台股基金分批佈局。
法人強調，今年美國總統選情延續詭譎多變，選前期間美股震盪難免，隨著台股短線急跌量縮後，觀察外資期貨空單是否減碼、融資餘額是否有序消退，推測11月美總統選後、政治面底定，相關政策出台後，有助於股市回歸基本面表現。
另外，美台股市亦有望先蹲後跳，投資人趁目前台股蹲低時刻，逢低布局績優台股基金，透過投資團隊主動選股，汰弱留強動態操作，可以拉高基金未來操作勝率及獲利機會，透過分批買進或定期定額方式，亦能分散波動風險，以穩健方式追求「富貴險中求」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。