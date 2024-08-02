守護校園安全第一道防線　高市表揚各級學校導護志工

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張家興也提到，高市府也加速改善校園周邊人行環境，112至113年總計提報改善154所學校之通學步道，未來陸續完工後，除了市容更加美觀、舒適，也將使上學的路變得更平坦、好走，再串接路口導護崗哨，提供親師生更安全、友善的通學廊道。
張家興肯定各級學校導護志工貢獻，也請教育局持續辦理志工基礎與特殊訓練，編列預算增充及汰換導護裝備，並為志工辦理團體意外及醫療保險，給志工們更多執勤的保障。除此之外，強化導護志工教育訓練，全面提升志工執勤專業知能，讓志工們瞭解路權優先順序，更提醒志工於路口執行勤務時，應穿著反光背心、使用指揮棒（旗），選擇安全的勤務位置，並隨時保持專注及「面向來車」，除了用心維護孩子上放學安全，也要隨時留意自身的安全。
因兒子交通事故往生，讓明義國中75歲楊素珍志工難過不已，她將哭泣難過化作實際行動，於86年加入志工行列保護學生上下學安全，迄今已27年；大義國中86歲志工洪王麗珠，是今年年齡最長受表揚志工，她擔任導護志工的時間雖然只有十年，卻已快速累積近三千個小時。
現場透過「有您真好」互動儀式，由副秘書長張家興、副局長黃盟惠、樹德家商校長陳清美、鎮昌國小校長李堂立與6位獲獎志工代表合影留念，6位志工代表分別是明義國中楊素珍、大義國中洪王麗珠、鹽埕國中曾詠琇、大社區大社國小林淑卿、五福國中詹淑琍、水寮國小黃家永。