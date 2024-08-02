「日月町」全台最美休息站今開幕 純白建築成新地標

守護校園安全第一道防線　高市表揚各級學校導護志工

▲高雄市舉辦113年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會。（圖／高市府教育局提供）
▲高雄市舉辦113年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市113年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，今(2)日下午在樹德家商學生活動中心舉行，副秘書長張家興、教育局副局長黃盟惠均到場頒獎，透過表揚儀式，感謝這群默默付出、為校園安全奉獻一己之力的無名英雄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
副秘書長張家興表示，為照顧辛苦的志工伙伴、守護學童上下學安全，高雄市於112年新增校園導護精進方案，自112學年第1學期開始，將導護志工誤餐費補助額度由每日40元提高至每日60元，同時補助學校以勞務承攬方式，聘請短時委外人力協助導護工作，以補強導護人力需求，減輕志工執勤之負擔。

▲副秘書長張家興（左）表揚明義國中楊素珍優秀志工（右）。（圖／高市府教育局提供）
▲副秘書長張家興（左）表揚明義國中楊素珍優秀志工（右）。（圖／高市府教育局提供）
張家興也提到，高市府也加速改善校園周邊人行環境，112至113年總計提報改善154所學校之通學步道，未來陸續完工後，除了市容更加美觀、舒適，也將使上學的路變得更平坦、好走，再串接路口導護崗哨，提供親師生更安全、友善的通學廊道。

張家興肯定各級學校導護志工貢獻，也請教育局持續辦理志工基礎與特殊訓練，編列預算增充及汰換導護裝備，並為志工辦理團體意外及醫療保險，給志工們更多執勤的保障。除此之外，強化導護志工教育訓練，全面提升志工執勤專業知能，讓志工們瞭解路權優先順序，更提醒志工於路口執行勤務時，應穿著反光背心、使用指揮棒（旗），選擇安全的勤務位置，並隨時保持專注及「面向來車」，除了用心維護孩子上放學安全，也要隨時留意自身的安全。

▲6位受表揚志工代表分別為（左至右）明義國中楊素珍、大義國中洪王麗珠、鹽埕國中曾詠琇、大社區大社國小林淑卿、五福國中詹淑琍、水寮國小黃家永。（圖／高市府教育局提供）
▲6位受表揚志工代表分別為（左至右）明義國中楊素珍、大義國中洪王麗珠、鹽埕國中曾詠琇、大社區大社國小林淑卿、五福國中詹淑琍、水寮國小黃家永。（圖／高市府教育局提供）
因兒子交通事故往生，讓明義國中75歲楊素珍志工難過不已，她將哭泣難過化作實際行動，於86年加入志工行列保護學生上下學安全，迄今已27年；大義國中86歲志工洪王麗珠，是今年年齡最長受表揚志工，她擔任導護志工的時間雖然只有十年，卻已快速累積近三千個小時。

現場透過「有您真好」互動儀式，由副秘書長張家興、副局長黃盟惠、樹德家商校長陳清美、鎮昌國小校長李堂立與6位獲獎志工代表合影留念，6位志工代表分別是明義國中楊素珍、大義國中洪王麗珠、鹽埕國中曾詠琇、大社區大社國小林淑卿、五福國中詹淑琍、水寮國小黃家永。

高雄旗津風箏節取消順延　水樂園8/3、8/4照常舉辦

台灣連鎖加盟創業大展高雄登場　AI智能、IP聯名成趨勢

高雄漢來響應路跑推「三麗鷗主題房大明星啦啦隊」住房專案

木藝結合建築帶動房地產業　宜雄「阿嬤ㄟ厝」微電影開鏡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選