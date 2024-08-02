特企／青銀跨世代共舞！第八屆青銀嘻哈街舞大賽徵件最後倒數
橫跨兩個世代，由年輕人與銀髮長輩一起組隊參加的「青銀嘻哈街舞大賽」，已經來到第八屆囉！台北仁濟院與仁濟安老所為了加強跨世代之間的共同交流，促成了結合銀髮族長輩及青年世代一起熱舞的「青銀嘻哈街舞大賽」，透過「青銀共舞」，讓更多的銀齡族群體會生活更豐富的樣貌，許多長者在跳舞時也獲得了不少想法－「原來我也能跳街舞啊！」與年輕人交流，更讓不少長輩們樂呵呵，在鏡頭前面展現可愛又趣味的一面。
報名只要簡單三步驟：拍攝、上傳、填表單－分享你們的青銀故事，就有機會拿好禮！第八屆活動加入「時光歲道」主題，運用「時光隧道」諧音，打破了年齡的界限，藉由街舞－聚集在一起跳舞，在過程中跨越世代間的隔閡，希望不論是青年一代或是銀髮族群，都能相互看見另一個世代的特色，達到彼此尊重與理解的目的。
今年比賽即將於8月18日結束線上徵件，呼籲各地的青銀朋友們！不論你們是愛跳舞或者想與一起創造回憶，快把握時間參賽！青銀一起跳，一起贏得大獎回家！
線上短影片大膽趣味秀一波 青銀嘻哈成就世代交融舞步
報名只要三步驟且免費參加，比賽形式採取線上徵件模式，每組至少包含一名60歲以上的長者和一名16到40歲的年輕人（青銀組合），1青+1銀透過拍攝30至60秒青銀共舞短影片，並上傳至Facebook或Instagram於公開貼文中寫下【隊伍名稱與隊伍簡介】，於貼文內標註兩項指定主題標籤(Hashtag) #第八屆青銀嘻哈街舞大賽#青銀共舞，最後填寫表單即可免費參加，只要報名成功就有機會拿大獎。
台北仁濟院與仁濟安老所邀請您一起支持青銀共好！青銀嘻哈街舞－不僅為了世代交流，更鼓勵銀髮族長輩，不要以為自己「老了跳不動」，而是越老越要動！一起載歌載舞，同時擁有支持與陪伴，串連起青銀夥伴之間的好感情，也更能感受到有活力的自己！隨著台灣社會老年人口比例逐年增加，注重長者相關議題你我有責。欲了解更多活動詳情，歡迎前往活動資訊網頁或關注台北仁濟院的粉絲專頁。