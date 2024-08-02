限時15天！日航「日本機票6500元」 2件行李免費、實測金額超驚
想去日本自助旅遊的朋友們手腳要快！日航為了慶祝開航台灣65週年，推出限定日本來回台幣6,500元起優惠票價等活動，加完稅後來回機票價格約莫1萬1千多元。優惠日期為即日起至8月16日，記者實測，發現最划算的要屬從台北松山飛東京羽田的來回機票，竟然來回機票僅11259元。加上日航可以免費托運兩件23公斤的行李，讓台灣人到日本旅遊不僅玩得開心，還可買好買滿，
記者葉盛耀/綜合報導
目前日航每天有5班航班從台灣出發往返日本，包括台北松山─東京羽田（每日2班）、台北桃園─東京成田（每日2班）、台北桃園─大阪（每周4班）。日本航空為了慶祝台日線喜迎65周年，日航將展開包括期間限定日本來回台幣6,500元起優惠票價等活動，優惠日期為即日起至8月16日，限官網下訂，適用出發日為即日起至2025年1月17日前。
此次優惠，包含台北桃園機場-東京成田機場、台北松山機場-東京羽田機場，台北桃園機場-大阪關西機場，來回含稅後都僅有1萬1千多元。記者實測，發現最划算的要屬從台北松山飛東京羽田的來回機票，因為通常「松山-羽田」航線價格會略高於「桃園-成田」，但這次竟然三條航線的來回機票都最低僅有11259元。另外飛東京也可選擇自由搭配，例如選擇先從台北松山飛往東京羽田，再從東京成田飛回台北桃園，時間選擇更彈性。
另外，亞洲航空（AirAsia）宣布集團旗下長程運輸「AirAsia X」即日起開飛「台北－大阪」，且天天都有航班，午去晚回的時間帶，讓旅客更能玩好玩滿。為慶祝首航，亞洲航空推出「台北-大阪」航班8折優惠，特價為即日起至8月4日，適用出發日為即日起至2024年10月26日為止。