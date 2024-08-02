4企業擴大投資台灣！半導體業推手五崧捷運、諾華應材擬建新廠

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深耕物流服務業逾40年的五崧捷運，以高科技企業為主要客戶，致力成為物流領域的價值整合者，提供專業、高效率、安全的報關與運輸服務。為進一步提升物流服務的智慧化與全面性，五崧捷運不僅持續導入新科技功能，另規劃在新竹寶山、桃園蘆竹新興建智慧化物流中心。
五崧捷運智慧物流中心將導入先進的倉儲管理系統（WMS）及光學字元辨識系統（OCR），並結合智慧物流平台，使整個物流供應鏈的信息透明化、自動化、智慧化，即時掌握物流動態與狀況。未來的新物流中心還將設置太陽能發電系統與儲能設施，增加綠電使用。本案總投資金額約為28.6億元，預計可創造35個本國就業機會。
主要生產半導體級光固化壓克力單體及寡聚體材料的諾華應用材料，與合作夥伴共同開發量子點OLED顯示技術，與光學透鏡樹脂等核心技術，可應用於高階AR/VR顯示器、穿戴裝置與半導體曝光製程等，有助科技產業創新及發展。為維持市場競爭力，預計增聘32名本國員工，投資逾2億元於台南市學甲區建立新廠與擴大營運倉儲基地，將導入自動化控制系統（DCS），以增加產品精度與良率。此外，新廠將設置太陽能發電設備、廢水與雨水回收系統等，期望節省能源、降低環境負擔。
霖揚生技製藥隸屬於北極星藥業集團，是亞洲少數可實際進行專業原料藥及無菌針劑商業化量產的受託研發製造公司。為因應未來產品在全球上市的生產需求，規劃於苗栗竹南建立新廠，及於原竹南、台南廠區擴增產線，新產線擬安裝資料採集與監視系統，以優化生產流程，提高生產效率。新廠將積極進行碳盤查與建置能源管理系統、太陽能發電系統，落實節能減碳。本案投資金額逾29億元，可創造146名高階生技醫藥人員的就業機會。
在漁貨冷凍加工領域深耕17年的穩勝貿易，擁有16艘超低溫玻璃纖維漁船，已建立穩定供應鏈機制，並致力通過國際認證，從漁船捕撈冷凍至工廠倉儲與加工方式，導入食品安全衛生觀念，逐步從小型加工廠拓展為跨國銷售模式，為了確保競爭優勢，穩勝貿易規劃於屏東東港鎮興建新廠，設置冷鏈漁業產線，導入數位倉儲管理、製造執行系統與電商銷售自動化等，以整合生產銷售資訊，提高管理效率，進而擴展業務範疇。
新廠將設置太陽光電與儲能設備，採用節能燈具與建置雨水回收系統，期望以友善環境的方式推動漁業數位化轉型。預期投資完成後，可創造66名本國就業機會。
截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1518家企業約2兆3312億元投資，預估創造15萬3015個就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有191家企業投資約5625億元，創造2萬8291個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1014家企業投資約4814億元，帶來3萬7018個就業機會；後續尚有16家企業排隊待審。