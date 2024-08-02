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金在中等7年才拍到韓劇！殺青2年半卻都沒播　嘆想上電視給爸媽看

▲金在中最後一次參與韓劇拍攝是2017年，這次相隔7年回歸南韓小螢幕主演《壞記憶橡皮擦》，他表示一直都很喜歡上電視，因為這樣爸媽就可以炫耀兒子。（圖／龍華電視）
▲金在中最後一次參與韓劇拍攝是2017年，這次相隔7年回歸南韓小螢幕主演《壞記憶橡皮擦》，他表示一直都很喜歡上電視，因為這樣爸媽就可以炫耀兒子。（圖／龍華電視）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《壞記憶橡皮擦》由金在中、陳世妍、李鍾元、楊惠智主演，今（2）日一同出席記者會，因為該劇是採事前製作，已於2022年拍攝完畢，7年沒拍韓劇的金在中就表示：「拍攝後時隔2年5個月，終於能讓大家看到這部好作品，感到非常高興。上電視是一件很幸福的事情，因父親、母親年紀大了，為了讓他們可以炫耀兒子，只能出現在電視上。」

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▲楊惠智（左起）、李鍾元、陳世妍、金在中是《壞記憶橡皮擦》要角，一同出席記者會。（圖／龍華電視）
▲楊惠智（左起）、李鍾元、陳世妍、金在中是《壞記憶橡皮擦》要角，一同出席記者會。（圖／龍華電視）
《壞記憶橡皮擦》講述原本是前途一片光明的天才網球選手李君（金在中 飾），小時候為了救弟弟李信（李鍾元 飾）而受傷，運動生涯因此結束，15年來，李君一直承受家人的冷言冷語。弟弟李信長大成為世界排名第一的網球選手，李君成了弟弟的人生配角，在最黯淡無光的日子裡，他接受還在實驗階段的「壞記憶橡皮擦」的手術治好憂鬱，同時重振他的自尊、自信、存在感，宛如重生。

雖然《壞記憶橡皮擦》是喜劇，但其中也有很多真摯和感性的劇情，讓金在中常錯亂一人在分飾多角。他透露片場最長NG的是狗狗可樂，和牠對話常常會笑出聲。對於與角色的相似度，金在中自認不是「直進男」，所以「李君」這個角色才讓他想挑戰看看。

陳世妍劇中飾演大腦研究中心精神健康醫學醫生景珠妍，是個完美主義者，因不苟言笑，做事不通情理，被醫院同事封為冷酷無情的冰公主「艾莎」。她與李君原本只是醫患關係，卻被重生的李君誤認成初戀，開啟歡喜冤家的互動，當自戀純情的李君「直球追愛」，讓生平第一次收到在眼鏡上畫愛心的鐵壁女也束手無策。

如果真的有一種手術可以抹去壞的記憶，大家會使用嗎？金在中說：「如果真的有不好的記憶橡皮擦的話，應該不會使用。不管是好是壞，連過去都是珍貴的記憶，我認為這將成為回憶、反省和成長的養分；即使是黑歷史，隨著時間的流逝，用幸福包圍就好，這樣不是才有人情味嗎？」

陳世妍則說：「我覺得丟臉和辛苦的事情是未來讓我成長的經驗，所以我不想抹去。」李鍾元表示：「我也認為心理創傷和不好的記憶，是成為好人的基礎，但我想抹去的記憶是當兵時的記憶。」一段話引發全場爆笑。楊惠智則是選擇動手術，她說：「我不喜歡悲傷的回憶吞噬我。」

《壞記憶橡皮擦》播出資訊
類　型：浪漫喜劇
導　演：尹祉勳、金奈映
編　劇：鄭恩英
主　演：
金在中（飾演：李君）、陳世妍（飾演：景珠妍）
李鍾元（飾演：李信）、楊惠智（飾演：田思嬿）
開播日：2024年8月2日－2024年9月21日（預定）
集　數：16
收　看：
HamiVideo、MyVideo、friDay影音、LINE TV（每週六、日10：00更新）
龍華偶像台MOD353（電視首播，日期待定）

▲陳世妍、金在中（右）劇中飾演一對。（圖／龍華電視）
▲陳世妍、金在中（右）劇中飾演一對。（圖／龍華電視）

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