天氣速報／週末熱到融化！大台北衝破37度 下週雨神陪過父親節
一週又快結束，巴黎奧運中華隊選手表現令人熱血沸騰，台灣天氣彷彿也被感染，一天比一天熱，中央氣象署指出，明後兩天（8/3、8/4）相當悶熱，大台北、花東縱谷地區可能會有攝氏37度以上的極端高溫，下週一（8/5）開始水氣增多，一直到父親節（8/8），午後雷雨範圍越來越廣，民眾有安排外出活動務必留意天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員張承傳指出，明後兩天的降雨變化不大，各地都是多雲到晴，篇穩定的天氣，只有清晨至上午，受海陸風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其它山區有零星短暫雷陣雨。
雖然雨勢不大，但氣溫要特別注意了，明後兩天轉為篇西南風環境，各地高溫攝氏34至36度是基本數字，大台北、花東縱谷則因地形影響，將會有局部攝氏37度以上高溫發生的機會。
張承傳說明，下週一、下週二起水氣增多，苗栗以南全天不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區上午多雲到晴，午後新竹以北、東半部山區有局部短暫雷陣雨，下週三水氣持續持續偏多，導致午後雷陣雨範圍擴大，包括西半部、東北部、東半部及其它山區都會出現局部短暫雷陣雨，父親節也會被影響，類似天氣將持續到下週五。
針對未來颱風動態，張承傳提及，日本南方處於大低壓帶，範圍很廣、環境不穩定，下週一、下週二會慢慢往西移動，略微靠近台灣，所以會帶來較多水氣，不過目前並沒有模式預測這個大低壓帶，未來會有明顯的熱帶系統或颱風出現，氣象署將持續觀察。