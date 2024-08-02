奧運拳擊性別爭議川普也參戰！喊話「我會讓男人遠離女性運動」

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與林郁婷同遭質疑身分的阿爾及利亞選手哈利夫，在昨日的女子拳擊16強賽上，只花46秒就讓義大利選手卡里尼棄賽，卡里尼賽後拒絕與哈利夫握手，質疑對手的性別，稱自己是一位成熟的拳擊手，但「無法也不想完成這場比賽」，更當場淚灑擂台表示，「我想說：『夠了』」。
卡里尼的發言讓性別爭議又成為焦點，義大利總理梅洛尼力挺自家人，認為讓「擁有男性特徵」的運動員參加女子組賽事不公平，而川普則在自家社群媒體上分享了哈利夫與卡里尼的比賽畫面，並發文表示「我會讓男人遠離女性運動！」美國富豪馬斯克（Elon Musk）也在X上轉貼了「男人不該參加女子組賽事」的貼文，留言稱「一點都沒錯」，表態力挺卡里尼。
國際奧會替兩位女將澄清 林郁婷淡定回應
然而，雖然外界不斷質疑哈利夫與林郁婷的身分，但國際奧會今日發表聲明強調，所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，國際奧會更直言，「我們在報導中看到有關兩名女性運動員參加2024年巴黎奧運會的誤導性資訊。這兩位運動員多年來一直參加國際拳擊女子比賽，包括2020東京奧運會、國際拳擊總會（IBA）的世界錦標賽和不被IBA認可的比賽。」
國際奧會也解釋，稱哈利夫與林郁婷是IBA「突然做出武斷決定的受害者」，取消兩人2023年世界錦標賽資格的決定是由IBA秘書長兼執行長個人單獨做出，IBA理事會只是在事後批准，且理事會也知道這一決定缺乏適當的程序，隨後要求日後必須制定明確的性別檢測流程，並在規範中列出。
而林郁婷對於外界爭議則淡定回應，稱「可能對手懼怕了！我只要專注在場上，打贏每一場比賽，其餘的問題都不需要擔心。我很好！」
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