郎祖筠《第三者》老公偷情楊小黎竟不知 與初戀聊天尺度大要黃標
春河劇團最新音樂劇《第三者》日前進行宣傳照拍攝，郎祖筠與王耿豪飾演貌合神離的夫妻，婚姻遭小三楊小黎介入，她竟然沒有發現，劇情超展開。郎祖筠也是21年來再度和王柏森合作，兩人將飾演初戀情人，無論在台上還是台下，都展現出絕佳默契。他們笑稱彼此聊天的內容「尺度太大，恐怕要被黃標」，宣傳照拍攝現場笑聲不斷。
記者林奕如／綜合報導
老友們相見分外熱鬧，看到宣傳照示意圖，郎祖筠、王耿豪與王柏森彼此相互打趣說：「這根本就是違反人體工學，我們現在年紀大了容易腳麻！」更調侃自己需要吃血液循環藥品和老人復健運動來保持身體活力，宣傳照拍攝現場，一度因大家的搞笑互動，歪樓變成BL劇畫面，現場演員甚至向導演要求在舞台劇中加戲。
演員們彼此聊起音樂劇相關細節時，楊小黎在現場自曝演出台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》時，需要面不改色演出五音不全的角色，挑戰實在是「很痛苦耶。」她笑說：「現場看大家都笑了，還不能被他們影響而笑場。不過也不要因為戲劇演出就認為我是個五音不全的人，怎麼說好歹也曾經開過Live演唱會。」
導演也提到《第三者》的排練進展非常順利，每次都超前完成。導演面對一群經驗豐富的老戲骨，笑稱天天都在喊提早收工，因為演員們都太專業和投入，讓排練效率極高。該音樂劇將會在11月上演。