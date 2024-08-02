烏日幼兒園集體受虐案滾雪球 教育局將訪查全體師生家長
烏日某幼兒園集體受虐案曝光後，媒體爆料有幼兒從廁所逃出後，被惡師拖回廁所繼續關。台中市政府教育局今天下午由主任祕書郭明洲親自率隊，到幼兒園擴大稽查，除了帶回全園錄影器監視畫面，並將針對幼兒園全體師生與家長逐一訪查，不遺漏所有可能的受害者。
記者顏幸如／台中報導
6名受害學生家長今（2）日在市議員張家銨、江肇國等人的記者會中指出，該所幼稚園前幾年才創立，軟硬體很新，且標榜蒙特梭利教學，是烏日地區頗受好評的幼兒機構，未料傳出疑似幼童受虐事件後，只看到園方企圖息事寧人，甚至以寄存證信函的方式對家長施壓。
今天的記者會後，有媒體再爆料，幼童口中所謂的「小黑屋」在3樓，2樓教室旁廁所，也常被用來教訓不乖的孩子，曾有孩子疑似被「關到忘記」，趁大人使用廁所時溜出來，又被帶回廁所繼續關。
台中市政府教育局除啟動專案調查、暫停涉案師職務，今天下午第4度訪查，由教育局主任秘書郭明洲親自率隊，到幼兒園擴大稽查，帶回全園錄影器監視畫面，將針對全體師生與家長逐一訪查，不放過任何跡證，也不遺漏所有可能的受害者。
郭明洲表示，對於家長對園方的指控，教育局絕對嚴查重辨。除掌握之前帶回的班級監視器畫面，調閱範圍將擴大到全園各角落，絕不漏掉任何跡證。有關該園是否有隱匿未通報、包庇、管理鬆散，也將逐一調查釐清，以最快速度完成；若查獲違法屬實，依規定最重可裁罰60萬元罰緩，且不排除勒令停業，行為人終身不得於教保服務機構任職。