台股暴跌1004點 金管會：密切關注國際金融市場變化
台股今（2）日暴跌1004.01點，收在21638.09點，單日跌幅4.43%，創下史上收盤最大跌點。金管會也出面信心喊話，指稱主要受到美股拖，主要亞股也都跌，但今（2024）年以來至昨日為止，台股仍上漲26.27%，至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率加計股票股利有2.44%，上市櫃公司截至今年6月底累計營收仍創歷年同期次高，金管會將密切關注國際金融市場變化。
記者顏真真／台北報導
金管會指出，美股前一營業日受製造業數據不佳、輝達重挫逾6%並帶動科技股下跌等影響，4大指數下跌，費半跌7.14%，餘指數跌幅介於1.21%至2.3%。台股收盤指數21638.09點，下跌1004.01點，跌幅4.43%，成交量5171.83億元，外資賣超883.09億元。同時段，日本跌5.31%，韓國跌3.60 %，香港跌2.37%，新加坡跌1.01%，上海跌0.51%。
不過，今年截至8月1日止，台股仍上漲26.27%，相較日本漲幅13.93%、新加坡漲幅5.54%、韓國漲幅4.61%、香港漲幅1.51%、上海跌幅1.43%、深圳跌幅8.94%、美國道瓊漲幅7.05%。同時，今年截至8月1日台股集中市場日均成交量約4,408億元，相較去年同期增加62.92%。
此外，截至8月1日，信用交易的整戶擔保維持率為170.33%，外資借券賣出成交值占市場成交值比率為2.89%。金管會強調，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高，金管會將密切關注國際金融市場變化。