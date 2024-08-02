《上船了》爆衝突火藥味濃！KID錄影開吼瑞瑪席丹 關鍵原因曝光
《上船了各位！》本週將播出第三集，從第一集就開始莫名互相較勁的瑞瑪席丹和KID，在這集非贏對方不可的企圖更加白熱化，兩人不停爭論之前訓練時的輸贏，大吼對方：「是我贏」，還要夾在中間的胡宇威做見證人，讓胡宇威抓頭猛喊：「我什麼都沒看見！」最後瑞瑪強硬表示：「我絕對贏的過你」，KID也回嗆：「來呀！」一來一往火藥味十足，也讓節目更增加火爆點。
記者吳昕蓓／綜合報導
而羅蘭在本週正式登場，大家只知道他是日本第一男公關，不知道過去他曾是足球隊員，一心想進入日本足球國家隊，在體能上也很有能力、天份。加上羅蘭屬於一旦要做，即使別人不看好也要堅持的性格，因此在奧運訓練場地展開人生第一次的獨木舟輕艇體驗。他表示希望自己也能感受到台灣藝人受訓的辛苦，不喜歡自己只是名義上的應援長，至少要去體驗，不然也無法應援，因此特別前往日本專業的奧運訓練激流場地受訓，並請到日本最厲害的奧運輕艇激流選手羽根田卓也擔任教練，他同時是2024巴黎奧運日本代表，參加激流比賽。
羽根田卓也表示，聽到羅蘭要學十分驚訝，用不敢置信的語氣說：「那位羅蘭竟然要挑戰這麼激烈的運動！」還虧他是有史以來最不適合這個運動場（奧運訓練激流場地）的人。而第一次體驗輕艇，一開始坐進船上即左右搖晃，必須要穩定核心，才不會翻船，只是在練習場就讓羅蘭感受到水流的威力，不禁讓他開始緊張台灣7位藝人竟然要在大海中划船是否安全。
羅蘭畢竟也曾是足球運動員，天生的運動細胞讓他安然度過第一階段平穩水域學習，只是第二關挑戰激流就翻船了，有趣的是下水前，羅蘭說希望自己整趟都保持完美髮型，落水後起來的他，即使濕身，髮型依舊帥氣完美，他一上岸最在意的竟然是墨鏡不見了，工作人員還趕緊撈回來還給他。羅蘭在不甘心的情況下又要求再試一次，羽根田卓也讚嘆他勇於嘗試挑戰的精神。