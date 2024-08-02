罷免謝國樑「驚人民調」曝光！他見數據酸爆青鳥：同溫層自嗨

處方箋改革遭醫界強烈反對！健保署：僅針對牙科試辦

▲衛福部擬推動將醫療單位開立的處方箋，改以成分名取代商品名，希望藉此打破「原廠藥」與品牌迷思。（圖／pexels）
▲衛福部擬推動將醫療單位開立的處方箋，改以成分名取代商品名，希望藉此打破「原廠藥」與品牌迷思。（圖／pexels）

記者許若茵／台北報導

衛福部擬推動將醫療單位開立的處方箋，改以成分名取代商品名，希望藉此打破「原廠藥」與品牌迷思，預計10月起牙科診所開始試辦。不過今（2）日9大醫事團體強烈反對，晚間健保署則強調，本次試辦僅針對牙醫診所，未來是否擴大，還要謹慎研議跟評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為提升民眾就醫用藥之可近性，健保署與牙醫師公會全國聯合會及藥師公會全國聯合會達成共識，自10月起於牙科診所試辦，將處方箋的各項藥品，明確標示「可替代」或「不可替代」，並規劃明年起牙科診所處方簽應標示藥品的成分名，以方便民眾就醫用藥，落實分級醫療。

不過今醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會暨各層級醫院及基層協會等9大團體發布聲明反對，強調改革若施行，將嚴重損害民眾用藥品質及醫師處方權，籲請健保署務必三思，切勿為緩解缺藥問題而顧此失彼。

健保署署長石崇良說明，依據國人牙科就醫習慣，超過9成以上均選擇於牙科診所就醫，而牙科診所開立之處方箋則有9成9以上均釋出處方箋交由社區藥局調劑，所開立之藥品多數屬第一線抗生素、解熱鎮痛藥與消炎止痛藥等三類較為單純簡單之藥品。

石崇良指出，未來，處方箋改以成份名標示後，不但方便牙醫師僅需依藥理屬性開立處方成份名，民眾無須為特定品牌之藥品到處洽詢藥局，而社區藥局的藥師也可依處方成分及其專業推薦民眾合適的藥品，對於牙醫師、藥師及民眾是三贏的政策。惟如開立之藥品中有不適合由其他同成分之藥品替代者，牙科診所醫師仍可於處方箋上特別註記不可替代，替民眾用藥權益把關。

健保署表示，本次試辦僅針對開立多屬一次性、短期且單純藥品之牙醫診所，考量西醫處方涉及慢性病或長期用藥習慣等較為複雜之情境，未來是否擴大推動，尚須謹慎研議及評估，並以民眾就醫權益及確保醫療品質下與各界多方持續溝通討論，共同確保民眾用藥安全及品質。

處方箋將改標成分名！9大醫事團體強烈反對：別為缺藥顧此失彼

明基醫H1獲利年增28%！EPS 1.16元　下半年續攻印度市場

珍貴畫面曝光！北極熊溫馨哺乳雙子　冰上漫步享天倫

林郁婷性別再遭質疑！女性也有「睪固酮」　成年男這數字才正常

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生