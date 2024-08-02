只有5天！全聯229間門市「13款蔬菜特價」　北農平價措施回穩菜價

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📍8月5日至8月9日
◾裸賣葉菜單把原價39元、特價29元
◾茄子原價72元、特價59元，現省13元
◾國產馬鈴薯單盒原價45元、特價39元
◾國產馬鈴薯單粒原價15元、3粒優惠價39元，平均1粒13元
◾鮮香菇原價65元、特價58元
◾鮮採秀珍菇原價40元、特價36元
◾鮮採黑木耳原價40元、特價36元
◾鮮採杏鮑菇原價40元、特價36元
以上鮮採系列任選3包只要99元，平均1包只要33元
◾進口農產品則有日本山藥原價198元、特價148元
◾進口洋蔥單袋原價45元、特價39元
◾進口洋蔥單粒原價19元、2粒特價32元
◾玉米筍原價42元、特價35元
◾韓國大白菜（1/2切）原價88元、特價78元
家樂福與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，即日起至8月5日於全台家樂福量販、超市同步開賣，每粒109元，還有「微笑小農」第二波特惠蔬菜再增量，8月5日前量販與超市同步特價。
📍8月2日至8月5日
◾家樂福有積水洗地瓜550g特惠65元，量販店限定地瓜送紅蘿蔔
◾家樂福有機紅蘿蔔400g特惠39元，量販店限定地瓜送紅蘿蔔
◾履歷去殼綠竹筍300g特惠169元
◾越南青花菜2入特惠99元
◾家樂福有機高麗菜800g特惠109元
📍8月2日至8月8日特價（量販限定）
◾有機黑美人菇500g特惠99元買一送一