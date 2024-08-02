日經狂瀉2216點創史上第2大跌點！日媒：日股遭遇三重衝擊
全球股市一起串聯重挫！美股道瓊以及那斯達克昨雙雙下跌逾四百點，亞洲股市今(2)日更遭「血洗」，台股狂砍1004點創下歷史紀錄，日本日經指數也遑多讓，暴跌2216.63點，創下1987年10月以來最慘紀錄。日媒指出，日本股市今日暴跌是遭到三重衝擊。
國際中心顏得智／綜合報導
日本東京股巿今天賣壓沉重，日經指數更創史上第2大跌點，是自1987年10月19日的「黑色星期一」以來的最大跌點，當時日經受到經濟衰退引發全球股災影響，慘崩3,836點，仍是至今紀錄。
日本經濟新聞指出，日股今日賣壓大幅增加，可說是受到三重衝擊影響，首先是昨(1)日日經指數盤中也曾重摔逾千點，收盤也下跌近千點。
第二是受到日本央行升息這一日本特有因素影響，今日上午日圓兌美元匯率一度升至148日圓區間，較近期低點升值超過10日元，瑞穗證券的高級技術分析師三浦豐指出，「投資者正在拋售此前因日元貶值而預期業績上調的股票」。
最後則是美國因素，由於美國1日公布的7月製造業景氣指數(ISM)進一步打擊了市場信心，投資人對於美國經濟軟著陸的樂觀開始有所警惕，不排除硬著陸可能，進而揣測美國聯準會降息可能不會是因通膨緩和，反而是經濟惡化的現象。