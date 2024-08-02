林襄健康亮紅燈！膀胱炎發作「素顏全臉慘白」 啦啦隊女神好憔悴
號稱「台灣最正啦啦隊女神」的林襄，從樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」轉戰到味全龍成為「小龍女」後，人氣依然居高不下，在綜藝節目、啦啦隊兩頭跑的她，日前進軍日本發行寫真集後，事業也更上一層樓。沒想到，身為「工作狂」的林襄，最近的健康狀況卻亮起紅燈。昨（1）日，林襄在社群平台上發出一張虛弱躺床的素顏自拍照，表示自己的膀胱炎又發作了，惹得百萬粉絲心疼，還釣出焦凡凡也來留言關心。
記者史平旭／綜合報導
昨日，林襄在Threads寫下：「膀胱炎發作，這幾天當床上馬鈴薯」，並配上一張全素顏自拍，身著居家服的她臉色慘白，披散著長髮，勉強對著鏡頭比出了YA的手勢，雖然依舊貌美，但看起來卻相當憔悴。看到虛弱的林襄，粉絲們紛紛心疼留言：「襄，好好休息一下吧！」、「該好好讓身體休息一下了」、「注意身體、好好休息……千萬不要憋尿！」不止藝人好友焦凡凡都留言叮嚀她多喝水，連東森新聞官方Threads也跑去回覆，希望她早日康復。
其實這次並非是林襄第一次身體健康出問題，有憋尿壞習慣的她，去年在綜藝節目透露自己時常膀胱、尿道發炎，感染還非常嚴重。另外在身材方面，身高160公分的她體重卻僅有39.8公斤，如今又頻繁進出泌尿科，讓大批粉絲相當憂心再這樣下去，林襄的身體恐怕會吃不消。