我是女生！奧運拳擊阿爾及利亞女將跟林郁婷遭誣陷　兒時照片曝光

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JK羅琳是知名小說家，但他近年來有很多歧視性言論，尤其對跨性別、雙性者的態度很惡劣，甚至多次抗議她們不是「真人」，尤其在奧運開始前，她也多次呼籲男人不要參與女性賽事，為此獲得獎牌。
JK羅琳的舉動，也引發外界關注，美國總統候選人川普則是在自家社群平台Truth Social發文提到，「我會讓男人遠離女性運動！」，甚至整句話都用大寫英文字母，還使用驚嘆號作為結尾。
特斯拉發明人馬斯克轉發社群平台X上一篇貼文，這篇貼文分享義大利選手Angela Carini的照片並抨擊男性不該參與女性賽事，更在轉發時提及「沒錯」表態力挺。
不過外界聲音爭議不斷，也有媒體撰文力挺林郁婷跟Khelif，根據英國媒體《每日郵報》報導，Khelif在賽前曾經接受訪問，並曝光兒時照片，證明自己「真的是女生」。
Khelif說，她出生在阿爾及利亞一個相當保守的家庭與社區，大家都認為，拳擊是男人的世界。而且她的父親喜歡足球，小時候的她也喜歡踢足球，直到後來學校體育老師認為她有「潛力」，建議她可以朝拳擊發展，之後她開始接觸拳擊，更一路走到今天。Khelif也說，由於她的家裡非常貧窮，所以她一邊練拳擊，一邊要打工賺錢，包括去街頭賣麵包、端盤子等。
儘管昨天Khelif對戰義大利選手Angela Carini，讓她只打了46秒就棄賽，更跪在場上哭泣，但賽後 Carini拒絕與她握手，並強調這是一場完全不公平的比賽，這也又再度讓世人陷入性別爭議。
不過林郁婷小時候照片也跟著曝光，自己也是因為「家暴」才練拳擊，想要保護家人，不希望被這樣的議題炒作，模糊比賽焦點。
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