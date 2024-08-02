總統教育獎生命鬥士增能暨交流活動　3大面向凝聚歷屆得主共識

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教育部表示，今年的生命鬥士增能暨交流活動，在於提升歷屆獲獎者「生活服務面」、「工作服務面」、「健康服務面」等3大面向的相關資源與知能，增進相互連結、溝通分享凝聚共識，強化生命動能與影響力，透過講師許家綺的雙向談論，使得總統教育獎歷屆得主的壓力調適與未來的生涯規劃，還有講師吳金鋒則是利用生動的圖文解說，使得歷屆得主了解健康與飲食的好處。
另外，教育部說明，增能講座邀請2006年得主張晏晟、2004年得主呂武隆分享生命故事，張晏晟出生當下由於細菌感染導致雙眼全盲，加上腦性麻痺不良於行，3歲的時候姑姑贈送一台電子琴，讓他開啟音樂之路，縱使學習過程之中經歷無數挫折曾想放棄音，但在家人的鼓勵之下堅持不懈參加各式鋼琴比賽，安在2008年第12屆台北國際蕭邦鋼琴大賽獲得特別獎，更與義大利音樂家合作開辦演奏會，也在實踐大學音樂系畢業後就考取台中市街頭藝人證照，持續透過表演，傳達他對生命與音樂的熱愛。
至於呂武隆則是憑藉優異學業曾到挪威公費留學建築，參與電影《范保德》的美術設計團隊，除了從事空間設計工作，也在成功大學建築學系、國立嘉義高級中學教授設計課程，因對東公市場非常熟悉，學習建築課程後更規劃「東市有青」展覽，也讓民眾重新思考對於市場的想像，從而營造新的樣貌。
教育部提到，為了擴大總統教育獎歷屆得主參與生命教育講師增能以及交流活動的效益，後續也將透過多元、生動而且分齡分眾的宣導方式，宣導獲獎者以順處逆的精神，持續辦理更多場次增能暨交流活動，積極促進歷屆獲獎者之間的對話，形成具備正向影響的社群團體。