昨日漲點全吐回！台股午盤下殺800點　創盤中第4大跌點、再破季線

台股重挫千點！新台幣沒跟著崩跌僅貶5.5分　專家點出2大可能原因

▲台股重挫千點，新台幣兌美元今（2）日終場僅貶值5.5分，收32.817元，專家點出台幣沒跟著崩跌的2個可能原因。（圖／記者顏真真攝）
▲台股重挫千點，新台幣兌美元今（2）日終場僅貶值5.5分，收32.817元，專家點出台幣沒跟著崩跌的2個可能原因。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台股今（2）日終場暴跌1004點，不過，新台幣兌美元則是爆量小貶，終場收32.817元，貶值5.5分，外界也好奇為何新台幣沒有跟著台股崩跌呢？外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時，點出兩個可能原因，並預期若下周台股續跌，新台幣可能就往33元走。

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台股今日終場下跌1004.01點，收在21,638.09點，單日跌幅4.43%，成交量5171.83億元，同時段，日本股市跌5.31%，韓國跌3.60 %，香港跌2.37%，新加坡跌1.01%，上海跌0.51%。

若就3大法人動向觀察，今日外資由買轉賣，在台股賣超966.59億元，創下史上賣超金額最高紀錄，而投信則連23買，今日買超115.14億元，自營商連7賣，賣超台股121.79億元，合計3大法人賣超973.24億。統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元貶值0.05%，非美主要貨幣除韓元及新台幣貶值之外，其他都升值，其中日圓升最多升0.44%，再來是人民幣升0.4%。

就國際匯市來看，央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元貶值0.05%，非美主要貨幣除韓元及新台幣貶值之外，其他都升值，其中日圓升最多，升幅有0.44%，再來是人民幣升值了0.4%。

至於台股重挫1004點，新台幣卻沒跟著台股崩跌，外匯專家李其展今日受訪時分析，可能有2個原因，一種是外資賣超並匯出資金，但因長天期美債殖利率往下跌，尤其指標10年美債殖利率跌破4%，原本投資美債的進行獲利了結，並匯回資金，在兩邊互抵育下，取得某種平衡。

另一種情況則是外資賣超歸賣超，資金還沒有真正匯出，也許就是這兩個可能，使得新台幣今日沒有跟著台股崩跌，他也認為，今日市場有點過度恐慌，但如果下周台股繼續跌，新台幣兌美元就可能往33元走。

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