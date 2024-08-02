台股重挫千點！新台幣沒跟著崩跌僅貶5.5分　專家點出2大可能原因

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若就3大法人動向觀察，今日外資由買轉賣，在台股賣超966.59億元，創下史上賣超金額最高紀錄，而投信則連23買，今日買超115.14億元，自營商連7賣，賣超台股121.79億元，合計3大法人賣超973.24億。統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元貶值0.05%，非美主要貨幣除韓元及新台幣貶值之外，其他都升值，其中日圓升最多升0.44%，再來是人民幣升0.4%。
就國際匯市來看，央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元貶值0.05%，非美主要貨幣除韓元及新台幣貶值之外，其他都升值，其中日圓升最多，升幅有0.44%，再來是人民幣升值了0.4%。
至於台股重挫1004點，新台幣卻沒跟著台股崩跌，外匯專家李其展今日受訪時分析，可能有2個原因，一種是外資賣超並匯出資金，但因長天期美債殖利率往下跌，尤其指標10年美債殖利率跌破4%，原本投資美債的進行獲利了結，並匯回資金，在兩邊互抵育下，取得某種平衡。
另一種情況則是外資賣超歸賣超，資金還沒有真正匯出，也許就是這兩個可能，使得新台幣今日沒有跟著台股崩跌，他也認為，今日市場有點過度恐慌，但如果下周台股繼續跌，新台幣兌美元就可能往33元走。