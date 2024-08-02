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卡蒂B剛證實和老公離婚！突曝懷第三胎了：每次結束都有新的開始

▲卡蒂B剛證實和老公離婚，不過又在IG透露懷上第三胎，還有感而發表示「每一次結束都有新的開始。」（圖／卡蒂B IG）
▲卡蒂B剛證實和老公離婚，不過又在IG透露懷上第三胎，還有感而發表示「每一次結束都有新的開始。」（圖／卡蒂B IG）

記者朱祖儀／綜合報導

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）個性嗆辣直爽、作風非常大膽，有一大票粉絲追隨，她一舉一動都備受關注。她和老公Offset的關係經常分分合合，不時就陷入婚姻危機，也讓外界時刻緊盯。而她昨（1）日突然證實已經提出離婚訴求，不過她同時也在IG宣布懷上第3胎，還說「每一次結束都有新的開始」，讓外界霧裡看花，不知她和老公的關係到底如何。

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剛證實和老公離婚　驚喜宣布第3胎報到

據《美聯社》報導，卡蒂B證實，已經和老公訴請離婚，且已經發生很長一段時間，2人是和平分手。不過卡蒂B昨日IG發文，卻沒有提及離婚一事，只說「每一次的結束都會有新的開始，我很感激能與你分享這個季節，給我帶來了更多的愛，更多的生命，最重要的是強化了我的力量，提醒我，我可以擁有這一切。」

卡蒂B還曬出孕肚照，看到她穿著一身紅色長禮服，搭配同色系紅色長毛外套，不過驚人的是，她的禮服設計竟然是中空的，一路從她的胸口開到孕肚，她則用手捧著自己的肚子，且低頭看著腹中的寶寶，可以感覺到她是充滿母愛的性感媽咪。不過2人決定離婚，除了大女兒庫撤（Kulture）和兒子威夫（Wave）之外，現在卡蒂B腹中又多了第3胎，2人之間的連結恐怕沒這麼容易斷掉。

▲Offset指控太太卡蒂B外遇。（圖／翻攝Offset IG）
▲卡蒂B和Offset關係時好時好，經常爆發婚姻危機又多次和好。（圖／翻攝Offset IG）
婚後7年分分合合　關係讓人霧裡看花

事實上，卡蒂B和老公2017年祕密結婚後就頻頻鬧離婚，先是2018年Offset疑似外遇，2人因此分居；他們在2019年和好之後，後續又因為男方對感情不忠，2020年卡蒂B決定提出離婚，更說對Offset的信任已經破裂，沒想到1個月後又逆轉，她表示「改變決定了！」2人決定繼續走下去。

到了去年卡蒂B被發現和Offset互相取消追蹤，她還在限時動態表示「你知道隨著年紀增長，會對關係失去興趣嗎？」接著又說之後要把自己放在首位。但到了2024年初2人被發現一起出現在邁阿密一間夜店，卡蒂B也坦承有和老公發生關係，但2人之間仍有很多問題要解決，沒想到現在又爆出離婚，讓人霧裡看花。

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