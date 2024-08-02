台灣「1運動很強」奧運沒比！中華隊成績太狂　現任國手心聲招了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「滑輪的比賽不列入奧運因素真的很多，包括場地、項目太多會拉長天數、統一裁判跟設備問題，還有運動是否符合全球都流行等等」、「器材、場地、規則都有很大的不平衡，只能在亞運去比吧」、「真的！一開始也想說怎麼都沒有滑輪比賽」、「很可惜，中華隊滑輪是真的強。」
奧運遺珠項目滑輪「中華隊實力堅強」！現任國手吐露心聲
事實上，「競速滑輪」中華隊近幾年成績越來越好，在去年的杭州亞運時，滑輪運動中華隊一共拿下7金2銀4銅，總計13面獎牌的好成績，是亞運單一項目最高獎牌數，同時也是台灣選手歷屆亞運以來最多紀錄。甚至在去年第19屆亞洲滑輪錦標賽中，中華隊以50金38銀20銅，總計108面獎牌橫掃其他國家，排名第一，成績非常驚人！
現任競速滑輪的國手黃玉霖也在「Threads」回應網友表示：「我們非常想參加奧運，因為奧運真的是每一位運動員的夢想，但有太多因素導致我們遲遲無法被列為奧運項目！所以目前亞運、世運、世錦賽是我們項目中的最高賽事殿堂，而滑輪項目裡唯一是奧運項目的目前只有滑板，希望有一天競速項目也能登上奧運這個殿堂，讓我們有舞台圓夢。」
競速滑輪無法成為奧運項目難題！未來仍有機會
而現存的競速滑輪運動，其實在冬季奧運有比，不過是滑冰的項目，其歷史發展其悠久，反觀直排輪競速滑輪一直無法成為夏季奧運的原因有非常多，包括直排輪本身鞋體的規格差異很大，沒有所謂制式化統一歸格，除此之外還有奧運的比賽項目也有規定數量，唯有項目被淘汰、或舉辦國家提名之後才有機會列入新項目，但許多運動都是已經列名已久，並持續受到關注，這樣的門檻，讓許多新興運動是難以跨越的！
不過其實在滑輪比賽的部分，從2021年東京奧運開始，街頭運動「滑板」就正式列入奧運項目當中，原本是專為日本新增的奧運動項目，不確定今年巴黎奧運是否繼續舉辦滑板比賽，但最終滑板還是二度站上奧運殿堂，列為巴黎奧運正式比賽項目，選手也從80新增至88人，因此未來主辦國如果也是競速滑輪項目專長，經過提議的話，肯定還是有機會可以登上奧運殿堂，期待有中華隊競速滑輪在奧運大放異彩的一天。