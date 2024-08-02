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奈及利亞爆「飢餓示威」！警方強勢驅離並宣布宵禁　13人喪命

▲奈及利亞全國多地爆發「飢餓示威」，抗議民眾走上街頭高喊「我們正挨餓」，指控政府治理不善，官員腐敗。警方則動用催淚瓦斯與水砲強力驅離，並宣布在部分地區實施宵禁。（圖／美聯社／達志影像）
▲奈及利亞全國多地爆發「飢餓示威」，抗議民眾走上街頭高喊「我們正挨餓」，指控政府治理不善，官員腐敗。警方則動用催淚瓦斯與水砲強力驅離，並宣布在部分地區實施宵禁。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

由於生活成本不斷上升，糧食短缺，奈及利亞全國多地爆發「飢餓示威」，抗議民眾走上街頭高喊「我們正挨餓」，指控政府治理不善，官員腐敗。不過，抗議活動也造成搶劫與破壞，警方動用催淚瓦斯與水砲強力驅離，並宣布在部分地區實施宵禁。根據國際特赦組織奈及利亞分部主任薩努西（Isa Sanusi）說法，至少有13位抗議民眾在警方驅離的過程中喪生，更有超過300人被捕。

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根據《半島新聞台》報導，奈及利亞約有數萬人加入這場示威抗議，自昨日開始，各大城市紛紛出現抗議民眾湧上街頭，抗議治理不善、腐敗和不斷上漲的生活成本，但是有些地區抗議活動失控，演變成搶劫與燒車，警方動用催淚瓦斯與水砲強力驅離，並在部分地區宣布宵禁，而這也造成執法過當的質疑。

▲奈及利亞全國多地爆發「飢餓示威」，抗議民眾走上街頭高喊「我們正挨餓」，指控政府治理不善，官員腐敗。警方則動用催淚瓦斯與水砲強力驅離，並宣布在部分地區實施宵禁。（圖／美聯社／達志影像）
▲奈及利亞全國多地爆發「飢餓示威」，抗議民眾走上街頭高喊「我們正挨餓」，指控政府治理不善，官員腐敗。警方則動用催淚瓦斯與水砲強力驅離，並宣布在部分地區實施宵禁。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，奈及利亞當局自去年開始，陸續取消了學費、電費、燃料等補貼，此舉雖是為了改善國家財政，振興經濟，但也對一般民眾造成直接衝擊，加上近年國際通膨高漲，而奈及利亞動盪不斷，失業率與通膨一起飆升，引發民眾憤怒。

非洲地區專家埃莫烏拉（Adewunmi Emowura）表示，新政府去年上台後推出了一系列改革措施造成一般民眾可支用所得縮水，但在此同時，奈及利亞的統治階級卻過著奢侈生活。有抗議群眾表示，當這麼多人民在挨餓，總統卻在著手購買他的私人飛機，讓人無法接受。

另位專家阿德凱亞奧賈（Afolabi Adekaiyaoja）則指出，抗議在各地有不同氣氛，有的地區大致維持和平，有的地區卻充滿暴力，而政府選擇採取強勢手段驅離民眾，也說明當局在意的僅是維護政權，如此反倒恐會導致局勢進一步升級，直接威脅到政府的合法性。

雖然當局指控有暴徒混在抗議群眾中，但《半島新聞台》報導表示，許多上街民眾真的只是普通人，包括許多孩子的母親，主婦們苦苦掙扎，已經到達忍無可忍的程度。根據聯合國糧食署統計，奈及利亞共有3180萬人口被列為糧食不安全等級，數量居於全球之冠。

奈及利亞政府雖也提出增加基本工資，國營石油企業大幅招聘年輕人等對策來安撫民眾，但許多人仍然不買單。埃莫烏拉表示，這次抗議和過去不同，是年輕人為了生存而走上街頭與失職的政治階層進行鬥爭，政府能否恢復人民的信心，有待觀察。

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