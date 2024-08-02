奈及利亞爆「飢餓示威」！警方強勢驅離並宣布宵禁　13人喪命

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，奈及利亞當局自去年開始，陸續取消了學費、電費、燃料等補貼，此舉雖是為了改善國家財政，振興經濟，但也對一般民眾造成直接衝擊，加上近年國際通膨高漲，而奈及利亞動盪不斷，失業率與通膨一起飆升，引發民眾憤怒。
非洲地區專家埃莫烏拉（Adewunmi Emowura）表示，新政府去年上台後推出了一系列改革措施造成一般民眾可支用所得縮水，但在此同時，奈及利亞的統治階級卻過著奢侈生活。有抗議群眾表示，當這麼多人民在挨餓，總統卻在著手購買他的私人飛機，讓人無法接受。
另位專家阿德凱亞奧賈（Afolabi Adekaiyaoja）則指出，抗議在各地有不同氣氛，有的地區大致維持和平，有的地區卻充滿暴力，而政府選擇採取強勢手段驅離民眾，也說明當局在意的僅是維護政權，如此反倒恐會導致局勢進一步升級，直接威脅到政府的合法性。
雖然當局指控有暴徒混在抗議群眾中，但《半島新聞台》報導表示，許多上街民眾真的只是普通人，包括許多孩子的母親，主婦們苦苦掙扎，已經到達忍無可忍的程度。根據聯合國糧食署統計，奈及利亞共有3180萬人口被列為糧食不安全等級，數量居於全球之冠。
奈及利亞政府雖也提出增加基本工資，國營石油企業大幅招聘年輕人等對策來安撫民眾，但許多人仍然不買單。埃莫烏拉表示，這次抗議和過去不同，是年輕人為了生存而走上街頭與失職的政治階層進行鬥爭，政府能否恢復人民的信心，有待觀察。