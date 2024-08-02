周湯豪36歲生日不藏了！和「混血女神」互動曝光 嗨喊：非她莫屬
歌手周湯豪今（2）日喜迎36歲生日，無預警推出新歌〈為了你〉，以新作品與粉絲一同慶生狂歡，隨著輕快節奏，周湯豪在MV中率領舞者跳起又潮又萌的「手勢舞」，不僅如此，他還甘願當混血女神瑞瑪席丹（Rima Zeidan）的球僮，跟在對方後面撿球，讓瑞瑪席丹大秀球技，他更透露，當知道MV有打網球的橋段，就覺得女主角非她莫屬了。
記者朱祖儀／綜合報導
周湯豪先前受訪透露，已經創作好不少新歌，但為何選擇以新歌〈為了你〉作為首發慶生？他表示，「寫太多歌，真的不知道發哪首好，有選擇障礙，所以先選一首輕鬆的，剛好我生日。」也意味接下來，粉絲將有機會聽到更多他的新作。至於粉絲敲碗新作品與演唱會的期盼，其實他都有看見，鬆口表示「可以期待。」
周湯豪這次在新歌〈為了你〉視覺中，用多彩且跳色的色調突顯強烈美式風格，將華麗復古精巧融合街頭潮流，其中還驚見曾在電影《玩命關頭》中出現的紅色復古經典跑車。此外，MV也邀來混血女神瑞瑪席丹化身「傲嬌芭比」，曬日光浴、打網球，兼具性感與健美，私下熱愛打網球的瑞瑪席丹，在MV中也揮拍大秀球技，周湯豪在球場另一端甘願為女神當球僮，還說當知道MV有打網球的橋段，就覺得女主角非她莫屬了。
周湯豪曾憑一手打造的「REALIVE」巡演，獲得K-DESIGN AWARD金獎和DFA亞洲最具影響力設計獎肯定，所主理的「Wish You A Good Life祝你好命」創意團隊更跨界與眾多國際品牌進行聯名合作，締造驚人買氣與人氣，成績斐然。而近期工作量多到不可思議的周湯豪，去年生日許願希望可以買車，今年生日願望則是「事情可以做得好、做得順、做得完。」