高齡健康產業博覽會　陽明交大展出7友善措施、5體驗活動盼引創新

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陽明交大提到，展中陳列的都是師生、校友創業的企業，包括電子工程系特聘教授郭峻因的衍生新創「峻魁智慧」，展示高齡與居家健康照護的AI智慧系統、奇翼醫電展示親老智慧住宅「Smart Mirror」方案、瑞愛生醫展示能夠深層刺激並釋放身體壓力的「光動能按摩機2（RayFocus 2）」、益康生醫展示「牙驛通」牙醫到府服務平台、恆準定位展示具備多項關鍵專利與高精度演算法的「AI共創導引機器人」、甫獲得「Young世代-2024金漾獎」高齡科技組第一名的滙嘉健康展示「nFOPT智慧AI光纖床（坐）墊」、瞬通科技展示導入最新物聯網科技能夠翻轉照護流程的「伊鍵通物聯網護士鈴系統」。
陽明交大產學共創處產創長黃經堯表示，學校成立產學共創處正是國內各大學創舉，「我們希望加速校內研發成果落地，擴大陽明交大在產學領域的影響力，強化國際產研共創價值，建構陽明交大主導的創新生態系統，提升國際影響力與貢獻。」他也強調，今日的博覽會，就是顯現陽明交大在創新的努力。
黃經堯認為，高齡化社會的首要議題就是提升長照的生活品質以及降低照顧者的負荷，才能更進一步達到「老者安之」的理想境界，因此結合7家培育新創公司展出的設計與產品，期望透過陽明交大的科技創新引領，在高齡照護領域帶來更多突破，同時關注創新對人與社會的影響，攜手各界創造滿足需求而且具有品質的高齡創新生活。