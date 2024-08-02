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奧運羽球／麟洋配闖金牌戰！32年來第2對　追上「風雲組合」偉業

▲2024巴黎奧運羽球男雙4強戰，台灣「麟洋配」李洋／創下史上唯一的紀錄，成為2度闖進奧運男雙決賽的組合，就看之後迎戰能否再次擊敗對岸組合梁偉鏗／王昶，完成金牌2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙4強戰，台灣「麟洋配」李洋／創下史上唯一的紀錄，成為2度闖進奧運男雙決賽的組合，就看之後迎戰能否再次擊敗對岸組合梁偉鏗／王昶，完成金牌2連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球男雙4強戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen組合，雙方激戰3局，最終以局數2：1再度擊退對手，闖進金牌戰，確定拿下一面獎牌，而且他們還追平中國傳奇男雙「風雲組合」蔡贇／傅海峰的紀錄，成為第2對2度闖進奧運男雙決賽、並至少拿下一金的組合，就看之後能否在「海峽大戰」中，再次擊敗對岸組合梁偉鏗／王昶，完成男雙金牌2連霸。

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兩進奧運金牌戰奪一冠　史上第二對男雙

從1992年巴塞隆納奧運開始，過去奧運曾經有8對組合奪金，其中印尼3組、中國2組和韓國2組、台灣1組，只有一組人們曾經兩次闖進金牌戰，並且至少一次奪金，那就是中國的｢風雲組合」蔡贇／傅海峰，麟洋配今天也追趕上他們的紀錄。

李洋／王齊麟本屆奧運在「死亡之組」中脫穎而出，分別擊敗Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen、保木卓朗／小林優吾、邱愷翔／Joshua Yuan、劉雨辰／歐烜屹，又在8強戰戰勝泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，豪取5連勝，晉級到4強戰。

逆轉丹麥組合　麟洋再闖奧運金牌戰

今天再次對上丹麥組合，麟洋配陷入苦戰，一度落後達5分，後面雖然試圖追趕，但首局還是先以18：21丟掉；不過次局兩人重整旗鼓，更好的抓住對手回球質量不高的機會，21：17追平局數。

決勝局麟洋配一個來回展現精湛防守，取得第7分，帶起士氣，並逐漸拉開比數，技術暫停時以11：4領先。之後丹麥組合越打越急，麟洋配持續維持住領先優勢，直至終點，順利晉級。

金牌戰再戰中國　麟洋力拚連霸

另一場男雙四強戰，中國「梁王組合」梁偉鏗／王昶激戰3局後以21：19、15：21、21：17擊敗2022年世錦賽冠軍、馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，闖進金牌戰。

過去對上梁偉鏗／王昶，麟洋配取得2勝2敗的戰績，而且最近2次交手為1勝1敗，可說是實力在伯仲之間，屆時金牌誰屬應該就要看當天臨場發揮，以及誰能頂住在冠軍之前的壓力了。

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）

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