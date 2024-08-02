南珉貞妹妹首度曝光！不輸姐姐高顏值掀暴動 粉絲敲碗：來台發展
26歲富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞擁有氣質外型，被封為「棒球場朴敏英」，和李雅英、李晧禎被合稱「韓籍三本柱」，她不時會在YouTube頻道更新影片，日前首度讓妹妹南至苑公開亮相，妹妹不輸姐姐的高顏值立刻引發矚目，不少粉絲都敲碗直呼：「妹妹有考慮來台發展嗎？」
記者吳昕蓓／綜合報導
南珉貞昨（1）日在YouTube上傳新影片，分享妹妹南至苑第一次來台灣，還在標題搞笑寫下「世界上長得最醜的我的親妹妹來台灣了」，由於這次是妹妹第一次自己搭飛機來台灣，因此她特別找好友Judy一起去接機，只見妹妹擁有一頭長髮，和姐姐一樣的白皙肌膚、精緻五官，看起來十分有氣質。
南珉貞也吐槽妹妹學習什麼語言都不好，會說「0國語言」，因為妹妹是第一次來，讓她特別擔心，還寫了便條紙提醒對方路線要怎麼走，南珉貞透露她是第一次接機，雖然心情感到很雀躍，卻也有種焦慮感，覺得妹妹怎麼遲遲還不出來，「我終於體會到粉絲們接機的心情」，承諾以後會更關心接機的粉絲們。
影片曝光後，不少粉絲都直呼，「姐妹倆都是美人」、「妹妹很漂亮，跟姐姐一樣美」、「珉貞的妹妹南至苑很漂亮啊！長得很清秀，氣質很優」、「天啊！敏貞的妹妹好美呀！家族基因真好，都是美人胚子」、「妹妹頂，跟南珉貞姐姐一樣正，全力支持富邦收，組姐妹花外援四本柱應援最強組合。」