麟洋配「奧運型選手」坐實了！2屆奧運只輸1場　死神降臨都攔不住

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東京奧運後，麟洋配的狀態始終無法回到顛峰，各項公開國際賽成績也算平凡，世界排名更掉出前10，沒想到在2024巴黎奧運，麟洋配「跟鬼一樣」，小組賽被分到5隊亂鬥的死亡之組毫無畏懼，接連擊潰世界排名第8的日本、世界排名第2的丹麥、世界排名第44的美國、世界排名第9的中國，4連勝小組第一晉級，8強輕取泰國後，今日對上丹麥男雙，又以2:1獲勝，本屆賽會暫時取得6勝0敗的戰績，即便死神降臨都擋不住他們的連勝氣勢。
綜合東京、巴黎2屆奧運，麟洋配拿下11勝1敗、近期11連勝的誇張成績，從羽球1992年成為奧運正式項目後，男女、混合雙打中，11連勝已經寫下新紀錄，過去這項紀錄是中國混雙組合高崚／張軍，在2000雪梨、2004雅典曾下過9連勝；羽球全項目中，也逼近中國好手林丹在男子單打曾創過的跨3屆奧運14連勝；超越中國女單好手張寧則曾在2004雅典奧運、2008北京奧運拿下過10連勝。
麟洋配號稱「大賽型選手」、「奧運殺手」絕對不是空穴來風，台灣時間週日（8/4）晚上9點，麟洋配將對決目前世界排名第一的中國男雙梁偉鏗／王昶，除了要將連勝紀錄推高到12場外，更重要的還是替台灣力拼金牌，完成奧運男子雙打史無前例的「連霸偉業」。
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