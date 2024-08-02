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麟洋配「奧運型選手」坐實了！2屆奧運只輸1場　死神降臨都攔不住

▲「麟洋配」李洋／王齊麟今（2）日擊敗對決丹麥組合，挺進巴黎奧運羽球男雙金牌戰，也創下奧運「跨屆11連勝」的紀錄。（圖／中華奧會提供）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟今（2）日擊敗對決丹麥組合，挺進巴黎奧運羽球男雙金牌戰，也創下奧運「跨屆11連勝」的紀錄。（圖／中華奧會提供）

記者張志浩／綜合報導

「麟洋配」李洋／王齊麟再傳捷報！2024巴黎奧運羽球男雙挺進金牌戰，加上上屆東京奧運，麟洋配已經取下「奧運跨屆11連勝」的誇張紀錄，近2屆奧運只輸過一場球，今（2）日擊敗丹麥組合後，打破奧運羽球史上「雙打最高連勝紀錄」，而中國傳奇選手林丹，則曾在2008、2012、2016締造過「跨屆14連勝」。

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上屆東京奧運，是麟洋配首次在體育最高殿堂出賽，當時小組賽第一場，麟洋配就敗給印度組合，隨後接連擊敗英國、印尼挺進下一輪，接下來8強戰勝日本、4強橫掃印尼、最終打贏中國拿下金牌，在東京奧運總和取得5勝1敗的總成績。

▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲「麟洋配」在上屆東京奧運，共取得5勝1敗戰績，並以5連勝拿下金牌作收。（圖／美聯社）
東京奧運後，麟洋配的狀態始終無法回到顛峰，各項公開國際賽成績也算平凡，世界排名更掉出前10，沒想到在2024巴黎奧運，麟洋配「跟鬼一樣」，小組賽被分到5隊亂鬥的死亡之組毫無畏懼，接連擊潰世界排名第8的日本、世界排名第2的丹麥、世界排名第44的美國、世界排名第9的中國，4連勝小組第一晉級，8強輕取泰國後，今日對上丹麥男雙，又以2:1獲勝，本屆賽會暫時取得6勝0敗的戰績，即便死神降臨都擋不住他們的連勝氣勢。

綜合東京、巴黎2屆奧運，麟洋配拿下11勝1敗、近期11連勝的誇張成績，從羽球1992年成為奧運正式項目後，男女、混合雙打中，11連勝已經寫下新紀錄，過去這項紀錄是中國混雙組合高崚／張軍，在2000雪梨、2004雅典曾下過9連勝；羽球全項目中，也逼近中國好手林丹在男子單打曾創過的跨3屆奧運14連勝；超越中國女單好手張寧則曾在2004雅典奧運、2008北京奧運拿下過10連勝。

麟洋配號稱「大賽型選手」、「奧運殺手」絕對不是空穴來風，台灣時間週日（8/4）晚上9點，麟洋配將對決目前世界排名第一的中國男雙梁偉鏗／王昶，除了要將連勝紀錄推高到12場外，更重要的還是替台灣力拼金牌，完成奧運男子雙打史無前例的「連霸偉業」。

▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲「麟洋配」將在台灣時間週日（8/4）晚上9點，對戰中國世界第一組合，力拼奧運衛冕。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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