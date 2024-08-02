「麟洋配」台灣史上最強黃金羽球男雙！連2度奧運闖金牌戰創紀錄
2024巴黎奧運羽球男雙項目，台灣黃金男雙「麟洋配」大爆發，最終李洋／王齊麟以18比21、21比17、21比10，總局數2比1擊敗對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，晉級金牌戰，對手將是中國組合梁偉鏗／王昶。這是台灣奧運史上第一次，羽球男雙連續2屆搶進金牌戰，而中華隊歷年來，也從未在羽球連續2屆打進金牌戰，麟洋配有機會2連霸，還有機會創下紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
許淑淨奧運舉重2連霸 台灣第一人
2012年倫敦奧運，舉重女將許淑淨雖然奪銀，但因為對手吃禁藥被查出，因此被遞補奪金，2016年里約奧運，許淑淨又在女子53公斤級奪金，堪稱是史上最強。
不過麟洋配也不遑多讓，東京奧運兩人殺進金牌戰，就是對決中國雙塔李俊慧和劉雨辰，這次麟洋配在8強戰就打退他們，4強戰又打敗丹麥組合，有機會拿到金牌2連霸。
國光獎章怎樣拿？
根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」指出，在奧運獲得第1名（金牌），獎章等級為一等一級，可得2000萬元獎助學金；第2名（銀牌）為一等二級，可得700萬元；第3名（銅牌）為一等三級，可得500萬元。
除了金、銀、銅牌外，4至8名同樣有獎金。第4名為二等一級，可得300萬元；第5、6名為二等二級，可得150萬元；第7、8名為二等三級，可得90萬元。另外，止步8強者，獎金將會由第5名來計算。
以終生月俸領來看，奧運金牌可拿12萬5仟元、銀牌為3萬8仟元、銅牌為2萬4仟元，而大多數運動員都會選擇「每月領」，若是要一次領，可能就是一次下去投資房子之類不動產。