多人混戰私密片婚禮遭公開！新娘崩潰走絕路 4假面閨蜜成嫌疑犯
泰劇《愛與背叛》集結妮查潘·查采芃納（Praewa）、普洛伊湘普·素帕莎（Jan）、查雅妮·臣姍卡維（Pat）、永瓦蕾·安尼柏爾（Fah）及莎楠查娜·阿芘莎麥蒙空（Aye）等新生代演員。劇情從一場婚禮拉開序幕，因新娘潘希的多P性愛影片曝光，她承受不了壓力而輕生，4位閨密成了發布影片的嫌疑人，在追查真相時，逐漸揭開她們隱藏的複雜關係與秘密。許多網友評論：「狗血劇情更勝《小時代》和《PENTHOUSE上流戰爭》。」
記者吳昕蓓／綜合報導
在《愛與背叛》中Praewa飾演法官的女兒潘希，從小優秀，受到母親寵愛，接受家族政治聯姻，沒想到婚禮出現自己多P的性愛影片，潘希因為承受不了壓力而輕生。Praewa表示：「印象最深刻的劇情是躺在車上死亡的那一場戲，看似簡單，實際上非常困難，只能輕柔呼吸，不能讓身體起伏太大，才能看起來像真的死亡之人」，她也大推這部戲，直言劇情反轉不斷，一定要看到最後才知道兇手是誰！
劇中潘希、米娜比其他姐妹更親密，飾演米娜的Jan身為婚禮籌劃人，影片遭到替換，她成為主要嫌疑犯，米娜覺得影片洩露是有人故意為之，這個人一定是好姐妹之一，因此試圖找出罪魁禍首，可是隨著調查越深入，她發現小團體裡各自隱藏的秘密！她坦言《愛與背叛》的角色與自己個性正好相反，米娜個性很壓抑，拍戲前都要醞釀情緒，擔心自己無法將米娜這個角色演好，給自己很大的壓力。幸好這部戲的演員彼此很熟悉，下戲後會討論並調整如何演出，讓Jan減輕不少壓力。