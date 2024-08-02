奧運現場／麟洋配憑實力打臉外界開衰 誓言要替台灣再拿一面金牌
台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙一路過關斬將，今（2）日在4強以總局數2：1逆轉擊敗丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，連續兩屆闖進金牌戰，寫下台灣歷史紀錄，也至少替台灣再拿一面獎牌。麟洋配在奧運大爆發，兩人一口同聲表示：「奧運開打前，應該沒人相信，我們會走到這裡，我們要再為台灣拿一面金牌！」
特派記者路皓惟/巴黎報導
東京奧運「麟洋配」風光摘下金牌，但自東奧後，兩人陷入長達2年的低潮，直到2023年7月底日本公開賽才終結冠軍荒。雖然本季表現不算十分亮眼，但麟洋配一旦進入奧運，就自動開啟金牌模式，一路打進金牌戰。
麟洋配晉級意味著台灣羽球將再拿一面獎牌，連兩屆打進奧運金牌戰，也寫下了台灣歷史新頁。李洋和王齊麟表示：「我們的目標當然是全力爭取最佳成績，要為台灣再拼下一面奧運金牌！」
金牌戰麟洋配將對決中國組合梁偉鏗／王昶，過往雙方四度交手，麟洋配取得2勝2敗，而最近2次對戰各取一勝，能否拍落中國組合，就看李洋、王齊麟能不能延續這股氣勢，為台灣再拿一面金牌。
面對國人的期待，「麟洋配」自然想在奧運展現出最好的一面，李洋提到，「看誰臨場發揮最好，我們會努力發揮最佳狀態，希望沒有遺憾結束奧運。」