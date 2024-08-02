狂賀麟洋配晉級「奧運金牌戰」！超商美式拿鐵買1送1 再送冰淇淋
2024巴黎奧運羽球男雙4強戰傳來捷報！台灣「麟洋配」李洋／王齊麟組合，今（2）日勝過丹麥組合挺進金牌戰！萊爾富恭喜台灣好手晉級，今明兩天推出美式、拿鐵買一送一，還有濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕買一送一。並且即日起至8月12日，可在萊爾富LINE官方帳號抽免費Niseko北海道牛奶巧酥雪糕。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年的巴黎奧運羽球男雙賽事晉級，連兩屆奧運闖進羽球男雙金牌戰，萊爾富超商與台灣民眾一同歡慶，自即日起至8月3日23:59推出大杯美式咖啡（單價45元）以及拿鐵咖啡（原價55元）同品項買一送一，可冰／熱任選。還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。
萊爾富也於即日起至2024年8月12日於LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽乙次，就有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號乙個（限量100名，送完為止）。
萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號乙個，中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內，於2024年9月17日23:59前兌換，逾期視同放棄資格，恕不補發。
此外，全家本週康康五自8月2日起至8月4日限定，霜淇淋不限制口味買一送一，也不限制支付方式，連續三天爽吃半價霜淇淋。康康五優惠還包括芒果百香雪酪冰棒、可口可樂纖維+、舒跑energy能量飲料通通買一送一。