趙正平當眾教訓徐凱希！被回嗆1句話 張立東補槍：她節目比你多
實境節目《全員請上車》本週將播出「全員瞎拼趣」挑戰賽，節目開錄沒多久趙正平就嚴厲教訓徐凱希主持節奏亂，前面話沒講完就急著介紹遊戲規則，徐凱希也大膽回嘴：「你就一直搶話啊！」瞬間讓趙正平愣在原地，張立東則在一旁補槍：「趙哥，她的節目現在比你多！」讓趙正平丟下道具，頓時無言以對。
記者吳昕蓓／綜合報導
節目邀請到趙正平、芳芸一同玩遊戲，並找來徐凱希擔任代班關主，再度回到百貨裡闖關，要比拚大家對商品的熟悉程度。其中一關遊戲需要倆倆合作，聽完隊友的描述後在美食街尋找正確的料理。芳芸與趙正平抽籤成為搭檔，讓芳芸產生巨大壓力，賽前緊張表示：「我覺得我會被罵。」眾人給足她信心，最後芳芸在時間壓力下擠出幾個關鍵字，趙正平聽完後卻毫無頭緒表示：「就這樣？都不知道在講什麼。」讓芳芸相當懊惱。
久違未上節目的趙正平外型備受關注，哈孝遠先是討論起趙正平的眼線跟平常見到時有些不同，王少偉馬上開玩笑說是因為臉變大了導致眼線變淡，張立東總結：「就是雙眼皮鬆了啦！」面對大家不間斷的攻擊，趙正平強力隱忍，直到最後鯰魚哥直言：「我第一次看到青蛙有鰓」，才讓趙正平爆粗口一腳飛踢鯰魚哥，甚至追出鏡頭外，互相鬥嘴場面相當歡樂。